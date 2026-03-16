Stiže kiša i pad temperature
16.03.2026. 8:15
Nakon ugodnog vikenda, ali i proteklog tjedna, pred nama je promjena vremena i pad temperature.
Tjedan će početi uz pretežno vedro i iznadprosječno toplo vrijeme. Poslijepodne sa zapada i juga postupni porast naoblake, malo kiše ili poneki pljusak mogući su ponajprije na zapadu te u unutrašnjosti Dalmacije. Prema večeri kiša i u središnjoj Hrvatskoj, a u Gorskom kotaru će prelaziti u susnježicu i snijeg, ponajprije u višim predjelima. Dnevna temperatura do 17°C.
U utorak će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a u Gorskoj Hrvatskoj i sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura do 6°C, a dnevna do 13°C.
Pretežno oblačno, ali i vjetrovito bit će u srijedu. Prema kraju dana se očekuje razvedravanje. Dnevna temperatura do 15°C.
U nastavku tjedna jutra će biti hladna, temperatura do 1°C, a dnevna do 13°C. Bit će i dalje pretežno oblačno, ali bez padalina.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
