Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, poslijepodne i navečer uz postupni porast naoblake mjestimice kiša, lokalno i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura 3°C, a dnevna do 17°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 7:30 do 9:00 sati - Sjenjak 2-22, Ulica Ivana Gorana Kovačića 6-8, 17
od 8:30 do 12:00 sati - Kordunska 9-27, Prenjska ulica 2-38/b, 17-43, Zvečevska 22-68 par
od 9:00 do 12:00 sati - Šetalište kardinala F. Šepera
od 9:30 do 10:30 sati - Zeleno polje 30/a
od 11:00 do 14:00 sati - Vijenac Ivana Meštrovića 102, 25-37

Tenja
od 8:00 do 11:00 sati - Osječka 2/b, Ulica svete Ane 1/e

Čepin
od 8:30 do 11:00 sati - Krapinska 2-18 par, 17, Lonjska 2-8 par, 1-7 nep, Unska 1-9 nep, Vrbaska 2-4 par, 1-5 nep, Diljska 2-16, 1-23, Mosorska ulica 1-17, Psunjska 8-16, 9-65, Žumberačka ulica 1-3
od 11:30 do 14:00 sati - Kralja Zvonimira 176-212, J. Jurja Strossmayera 22-40, Matije Gupca 2-30

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina
Ivanovac
od 11:00 do 14:00 sati - Čepinska ulica, Duga ulica (kbr. 6-34)

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [12.-18.03.2026.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"



