Grada Donjeg Miholjca

Dražena Trcovića

Nataša Tramišak

Marija Vučković

Dragan Vulin,

Josip Miletić i Goran Ivanović

Marko Eljuga i Antonio Lozančić

Igor Ružička

Branimir Pašić

Projekti ukupne vrijednosti veće od 300 milijuna eura nalaze se upravo u resoru ministrice Marije Vučković, a o tim smo projektima danas detaljno razgovarali na radnom sastanku. Posebno smo istaknuli projekte vodno-komunalnih aglomeracija, među kojima je i „Projekt Osijek 5“, koji će značajno unaprijediti sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području grada Osijeka i okolnih općina. Također smo razgovarali i o projektu Donji Miholjac 2, koji obuhvaća područje Donjeg Miholjca i općine Magadenovac. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi gotovo 200 milijuna eura, a već su prijavljeni na javni poziv Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije za sufinanciranje iz fondova Europske unije. Na sastanku smo razgovarali i o Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Orlovnjak, jednom od najvažnijih strateških projekata za Osječko-baranjsku županiju, ali i dio Vukovarsko-srijemske županije. U suradnji s Ministarstvom u proteklom smo razdoblju ostvarili značajan napredak u njegovoj pripremi. Trenutno je u tijeku postupak javne nabave za izvođača radova, a ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na oko 118 milijuna eura. Uskoro očekujemo i donošenje odluke o financiranju projekta, čime će se stvoriti preduvjeti za početak njegove realizacije. Posebno nam je važna i tema zaštite prirode i upravljanja zaštićenim prirodnim područjima. Zahvaljujem ministrici što je danas uručila ugovor za projekt revitalizacije i restauracije Posebnog ornitološkog rezervata Podpanj u Donjem Miholjcu. Osječko-baranjska županija posvećena je očuvanju i revitalizaciji ovog vrijednog prostora kako bi rezervat ponovno dobio značaj koji zaslužuje – kroz očuvanje bioraznolikosti i povratak brojnih vrsta ptica koje su nekada nastanjivale ovo područje. Ovaj rezervat nalazi se u neposrednoj blizini grada Donjeg Miholjca i iznimno je važan za lokalnu zajednicu. Upravo zato mi je posebno zadovoljstvo što ćemo danas obići samu lokaciju i uskoro započeti s provedbom projekta koji će pridonijeti očuvanju prirode, ali i dodatnom razvoju ovoga područja

Marija Vučković

vrlo zadovoljna

Kada je riječ o izgradnji budućeg centra za gospodarenje otpadom možemo biti zadovoljni postignutim u proteklom razdoblju. Posebno bih se osvrnula na odluku Vlade Republike Hrvatske iz 2025. godine, kojom je nakon razrješenja cjelokupne financijske konstrukcije potvrđena provedba projekta Centra za gospodarenje otpadom. Tom je odlukom riješeno i financiranje dvaju budućih slavonskih centara. U međuvremenu je ostvaren značajan napredak i u pogledu dobivanja pozitivnih mišljenja te završnih ocjena savjetodavnih i kontrolnih tijela Europske unije. Stoga mogu čestitati županiji, ali i tvrtki koja upravlja projektom na kvalitetno obavljenom poslu, uz poruku da će i dalje imati punu podršku Ministarstva i Vlade Republike Hrvatske u njegovoj realizaciji. Kada govorimo o vodno-komunalnom gospodarstvu, podsjetila bih da je u mandatu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u projekte vodnog gospodarstva, uključujući izgradnju i obnovu infrastrukture te zaštitu od štetnog djelovanja voda, uloženo približno 450 milijuna eura. Ta su sredstva osigurana kroz državni proračun, Hrvatske vode te uz značajnu potporu europskih fondova. Posebno bih istaknula četiri velika projekta aglomeracija financirana kroz Program konkurentnost i kohezija, kao i niz projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji se odnose na vodoopskrbu, odvodnju, zaštitu od štetnog djelovanja voda te revitalizaciju vodnih rukavaca i staništa. U budućnosti ćemo još snažnije razvijati vodne projekte koji su u potpunoj sinergiji s prirodom. Naš je cilj da, gdje god je to moguće, zaštita vodnih resursa, sigurnost vodoopskrbe i očuvanje prirodnih staništa budu usklađeni s prirodnim procesima. Naravno, pritom je najvažnija zadaća zaštita života ljudi, osiguranje kvalitetne vodoopskrbe i očuvanje naših najvrjednijih resursa – čiste vode. Posebno bih čestitala ravnatelju Ružički na iznimno dobro pripremljenom projektu vezanom uz Posebni ornitološki rezervat Podpanj. Riječ je o projektu koji će uskoro donijeti konkretne koristi stanovnicima ovoga područja, ali i pridonijeti vraćanju nekadašnjeg prirodnog bogatstva ovog prostora. Rezervat je nekada bio stanište za više od stotinu vrsta ptica – prema dostupnim podacima čak 106 – i pred nama je zadaća da, koliko je moguće, obnovimo taj broj, uklonimo invazivne vrste te stvorimo uvjete za povratak izvorne biološke raznolikosti. Istodobno ćemo poboljšati stanje vodnih resursa te pružiti dodatnu potporu lokalnim poljoprivrednim gospodarstvima koja na ovom području žive i rade u suživotu s prirodom – rekla je ministrica i osvrnula se na projekt revitalizacije Kopačkog rita, koji je također prijavljen na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. - To je najveći natječaj do sada posvećen isključivo obnovi bioraznolikosti i poboljšanom upravljanju zaštićenim područjima, ukupne vrijednosti 75 milijuna eura. Za razliku od ranijih poziva koji su uključivali i turističku infrastrukturu, ovaj je usmjeren isključivo na obnovu staništa i vrsta, što je pripremu projekata učinilo znatno zahtjevnijom. Na poziv su zaprimljene prijave ukupne vrijednosti 64 milijuna eura, a među njima je i projekt Javne ustanove koja upravlja Parkom prirode Kopački rit. Zbog iznimnog doprinosa ostvarenju ciljeva obnove prirode i velikog obuhvata staništa, projekt Kopačkog rita dobio je iznimku u pogledu visine financiranja te će se financirati u znatno većem iznosu od ostalih projekata. Njegova provedba trajat će nekoliko godina i značajno će doprinijeti obnovi prirodnih staništa, ali i smanjenju rizika od poplava, kroz proširenje retencijskog područja na prirodi prihvatljiv način

Dražen Trcović

Kao što smo maloprije vidjeli, uručen je i ugovor za obnovu i revitalizaciju Posebnog ornitološkog rezervata Podpanj u Donjem Miholjcu. Riječ je o projektu koji je iznimno važan s aspekta zaštite prirode i očuvanja bioraznolikosti, ali i za sve stanovnike koji žive u neposrednoj blizini ovog područja, kao i za one koji na ovom prostoru obavljaju svoje poljoprivredne djelatnosti. Cilj je urediti ovaj prostor i privesti ga njegovoj izvornoj namjeni, ali i ukloniti negativne utjecaje koji su danas na terenu vidljivi. Stoga mogu izraziti zadovoljstvo što smo upravo u Donjem Miholjcu danas održali ove sastanke, dobili jasne smjernice za daljnje korake i s optimizmom očekujemo pozitivne rezultate projekata koji su pred nama

Igor Ružička

Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije

Riječ je o iznimno važnom staništu koje je tijekom proteklih godina bilo znatno degradirano, zbog čega je obnova bila nužna. Drago nam je što je Ministarstvo prepoznalo važnost ovog projekta. Pred nama je puno posla. Vrijednost projekta iznosi 1.844.000 eura, od čega je 80 posto bespovratnih sredstava osigurano iz fondova Europske unije, što je posebno važno naglasiti. Vjerujem da će preostalih 15 posto sredstava sufinancirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Najvažniji cilj ovog projekta je zaustaviti negativne trendove koji su posljednjih godina zahvatili ovo područje te rezervatu vratiti nekadašnji sjaj, pa čak i unaprijediti stanje njegovih prirodnih vrijednosti. Planirani su radovi na održavanju i obnovi staništa, a u prvoj fazi provodit će se malčiranje i čišćenje prostora oko jezera. Tijekom istraživanja utvrđeno je postojanje izvora vode te mogućnost produbljivanja jezera kako bi se osigurala stabilnija razina vode, što je i bio jedan od najvećih problema u rezervatu.



U sljedećoj fazi planirano je produbljivanje i izmuljivanje jezera kako bismo osigurali željenu razinu vode na većem dijelu staništa. Na taj način oko 30 hektara površine rezervata bit će pod vodom, čime će se stvoriti bolji uvjeti za povratak ptica i obnovu bioraznolikosti. U završnoj fazi planirano je i krajobrazno uređenje, odnosno cjelovito uređenje prostora rezervata

U gradskoj upravi, održan je radni sastanak na kojem su uz domaćina, gradonačelnika, nazočili županica, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije, zamjenik gradonačelnika Grada Osijekazamjenici županice, načelnici općina Vuka, Čepin, Ernestinovo, Erdut, predsjednik i član Uprave Vodovoda Osijek, ravnatelj JU Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima OBŽte predsjednik Uprave EKOS-a. Na sastanku se razgovaralo o nizu projekata koji se provode u području zaštite okoliša, gospodarenja otpadom te upravljanja vodnim resursima.