Od stare zgrade do moderne škole: Satnica Đakovačka dobiva sve što djeca trebaju za učenje!
13.03.2026. 12:04
Osnovna škola Satnica Đakovačka jedna je od 14 osnovnih škola koja je trenutno u procesu dogradnje radi prelaska na jednosmjensku nastavu, stoga je županica Nataša Tramišak obišla radove zahvaljujući kojima će se prostor škole proširiti za gotovo 400 četvornih metara.
- Time će učenici dobiti nove i modernije prostore za učenje, a škola će steći uvjete za organizaciju nastave u jednoj smjeni. Upravo je to cilj brojnih obnova, rekonstrukcija i dogradnji koje provodimo diljem Osječko-baranjske županije u području osnovnog školstva. Posebno nas veseli što će se, uz izgradnju novih učionica – njih dvije – proširiti i kapaciteti blagovaonice, izgraditi nova kuhinja te urediti školska knjižnica. Time će škola u potpunosti zadovoljiti suvremene standarde i uvjete za kvalitetan rad i boravak učenika. Veliku pozornost posvećujemo i energetskoj učinkovitosti, pa tako i ovdje planiramo postavljanje solarnih panela kako bi škola dio energije proizvodila sama. Vjerujem da će ovakva ulaganja u infrastrukturu dugoročno doprinijeti još boljim obrazovnim rezultatima, ali i potaknuti veći interes za upis djece u ovu školu. Škola trenutno ima oko 127 učenika, što pokazuje da i manje sredine imaju potencijal za razvoj i napredak. Osječko-baranjska županija, uz kontinuirana ulaganja u osnovne škole, prati i potrebe srednjoškolskog obrazovanja, pa ćemo nastaviti s energetskim obnovama i uređenjem školskih prostora kako bi sva djeca na području županije imala kvalitetne i suvremene uvjete za učenje i rad. Ukupno je 14 otvorenih gradilišta diljem naše Osječko-baranjske županije, dakle ulažemo u dogradnju ili rekonstrukciju čak 14 osnovnih škola. Kada govorimo o Osnovnoj školi Đakovačka Satnica, ovdje govorimo o ulaganju vrijednom milijun i šesto tisuća eura, od čega se oko milijun eura osigurava iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Ministarstva znanosti i Vlade Republike Hrvatske, a ostatak od 576 tisuća eura osigurava Osječko-baranjska županija – kazala je županica.
Ravnatelj škole Mario Plavčić naglasio je kako je ovo uistinu velik trenutak za školu, čija je zgrada izgrađena još 1908. godine. - Posljednja dogradnja završena je 2007. godine, kada su izgrađene dvije učionice, no to, nažalost, nije bilo dovoljno da se u potpunosti zadovolje prostorni normativi za kvalitetno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Zato nas posebno raduje što smo dočekali realizaciju ovog projekta, koji je iznimno važan ne samo za našu školu nego i za cijelu Općinu Satnica Đakovačka. Kao što je istaknula županica, projektom će škola dobiti dvije nove učionice, blagovaonicu, knjižnicu i kuhinju, čime će se značajno unaprijediti uvjeti za rad i boravak učenika. Uvođenje izvođača u posao bilo je 15. prosinca prošle godine, a završetak radova planiran je do 15. prosinca ove godine. Nakon toga očekujemo da će škola u potpunosti biti u funkciji, na radost svih nas, a ponajprije naših učenika koji će imati kvalitetne i primjerene uvjete za obrazovanje, usporedive s onima koje imaju djeca diljem Republike Hrvatske – rekao je Plavčić.
Foto: OBŽ
