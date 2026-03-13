Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Općina Antunovac i ove je godine za umirovljenike starije od 55 godina s prebivalištem na području općine i mirovinom do 400,00 eura pripremila jednokratnu pomoć, uskrsnicu povodom nadolazećeg Uskrsa.

Isplata uskrsnica obavit će se putem Hrvatske pošte, dostavom na kućnu adresu umirovljenika, na temelju podataka dobivenih od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. U slučaju da umirovljenik ne bude zatečen na adresi prilikom dostave, uskrsnicu će moći preuzeti u poštanskom uredu Antunovac u roku od 5 dana. Nakon isteka tog roka preuzimanje više neće biti moguće.

Umirovljenici se pozivaju da najkasnije do 19. ožujka 2026. godine telefonski kontaktiraju Općinu Antunovac na broj 031 278-023 kako bi provjerili nalaze li se na popisu dostavljenom od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Iznos uskrsnice ovisi o visini mirovine:
- umirovljenici s mirovinom do 200,00 eura ostvaruju pravo na 50,00 eura
- umirovljenici s mirovinom od 200,01 do 400,00 eura ostvaruju pravo na 40,00 eura.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:178

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa