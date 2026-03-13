petka, 13. ožujka

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Od, u hrvatskim školama na snagu stupaželi timena nastavu, potaknuti druženje među učenicima i smanjiti digitalno nasilje. Dok dio roditelja i učenika, drugi izražavaju, no jasno je da se školska svakodnevica značajno mijenja.Promjene su uvedene izmjenamaza izricanje pedagoških mjera koje je predstavio ministarU osnovnim školama uvodi sekorištenja mobitela tijekom cijelog boravka u školi – ne samo na nastavi, nego i tijekom odmora, na hodnicima, u blagovaonici i školskom dvorištu. Učenici uređaje smiju donijeti zbog sigurnosti i komunikacije s roditeljima, ali moraju biti isključeni i spremljeni. Iznimke su moguće za obrazovne svrhe uz dopuštenje nastavnika ili zbog zdravstvenih potreba.U srednjim školama pravila su. Zabrana se odnosi samo na, dok je korištenje mobitela tijekom odmora dopušteno. Ipak, škole mogu vlastitim pravilima uvesti strože mjere. Kršenje pravila smatra se neprihvatljivim ponašanjem i može dovesti do pedagoških mjera.Ovom odlukom Hrvatska slijedi. Prema UNESCO-u, sve više zemalja ograničava korištenje mobitela u školama kako bi smanjile ometanja, poboljšale školski uspjeh i zaštitile mentalno zdravlje učenika. Slične zabrane već postoje u Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj, Portugalu i Grčkoj, dok se o njima raspravlja i u drugim europskim državama.