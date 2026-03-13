Od danas bez mobitela u školama: Nova pravila koja će promijeniti svakodnevicu učenika
13.03.2026. 10:18
Od petka, 13. ožujka, u hrvatskim školama na snagu stupa nova mjera – zabrana korištenja mobitela. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih želi time vratiti fokus na nastavu, potaknuti druženje među učenicima i smanjiti digitalno nasilje. Dok dio roditelja i učenika podržava odluku, drugi izražavaju zabrinutost, no jasno je da se školska svakodnevica značajno mijenja.
Promjene su uvedene izmjenama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera koje je predstavio ministar Radovan Fuchs.
U osnovnim školama uvodi se potpuna zabrana korištenja mobitela tijekom cijelog boravka u školi – ne samo na nastavi, nego i tijekom odmora, na hodnicima, u blagovaonici i školskom dvorištu. Učenici uređaje smiju donijeti zbog sigurnosti i komunikacije s roditeljima, ali moraju biti isključeni i spremljeni. Iznimke su moguće za obrazovne svrhe uz dopuštenje nastavnika ili zbog zdravstvenih potreba.
U srednjim školama pravila su blaža. Zabrana se odnosi samo na vrijeme nastave, dok je korištenje mobitela tijekom odmora dopušteno. Ipak, škole mogu vlastitim pravilima uvesti strože mjere. Kršenje pravila smatra se neprihvatljivim ponašanjem i može dovesti do pedagoških mjera.
Ovom odlukom Hrvatska slijedi globalni trend. Prema UNESCO-u, sve više zemalja ograničava korištenje mobitela u školama kako bi smanjile ometanja, poboljšale školski uspjeh i zaštitile mentalno zdravlje učenika. Slične zabrane već postoje u Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj, Portugalu i Grčkoj, dok se o njima raspravlja i u drugim europskim državama.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
