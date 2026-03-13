Kriminalističkim istraživanjem

42-godišnjak, 40-godišnjak i 17-godišnjak

neovlaštene proizvodnje i prometa drogama

399,9 grama konoplje, 275 grama kokaina, četiri bočice sa steroidima 40 mililitara, jedna precizna digitalna vaga te 2.590 eura

14,5 grama kokaina, 16,2 grama konoplje, jedan „joint“ 1,1 grama, jedna tableta MDMA (ecstasy) te jedna precizna digitalna vaga.

353,8 grama konoplje, jedna drobilica, plastične vrećice, jedan mobitel, jedna digitalna vaga te 70 eura,

kaznene prijave

policijskih službenika Policijske uprave osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da supočinili kaznena djelaNaime, temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku policijski službenici su jučer u Osijeku obavili pretragu doma i drugih prostorija, s kojima se koristi 42-godišnjak, prilikom koje je pronađeno i uz potvrdu oduzeto ukupnoTemeljem naloga Općinskog suda u Osijeku policijski službenici su jučer u Osijeku obavili pretragu doma i drugih prostorija, s kojima se koristi 40-godišnjak, prilikom koje je pronađeno i uz potvrdu oduzeto ukupnoNadalje, temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku policijski službenici su jučer u Osijeku obavili pretragu doma i drugih prostorija, kojima se koristi 17-godišnjak, prilikom koje je pronađeno i uz potvrdu oduzeto ukupnoizvijestili su iz policije.Protiv osumnjičenih slijedenadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.