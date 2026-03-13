Kokain, konoplja i digitalne vage: policija u Osijeku razotkrila trojicu dilera
13.03.2026. 11:03
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske uprave osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 42-godišnjak, 40-godišnjak i 17-godišnjak počinili kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.
Naime, temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku policijski službenici su jučer u Osijeku obavili pretragu doma i drugih prostorija, s kojima se koristi 42-godišnjak, prilikom koje je pronađeno i uz potvrdu oduzeto ukupno 399,9 grama konoplje, 275 grama kokaina, četiri bočice sa steroidima 40 mililitara, jedna precizna digitalna vaga te 2.590 eura.
Temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku policijski službenici su jučer u Osijeku obavili pretragu doma i drugih prostorija, s kojima se koristi 40-godišnjak, prilikom koje je pronađeno i uz potvrdu oduzeto ukupno 14,5 grama kokaina, 16,2 grama konoplje, jedan „joint“ 1,1 grama, jedna tableta MDMA (ecstasy) te jedna precizna digitalna vaga. Nadalje, temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku policijski službenici su jučer u Osijeku obavili pretragu doma i drugih prostorija, kojima se koristi 17-godišnjak, prilikom koje je pronađeno i uz potvrdu oduzeto ukupno 353,8 grama konoplje, jedna drobilica, plastične vrećice, jedan mobitel, jedna digitalna vaga te 70 eura, izvijestili su iz policije.
Protiv osumnjičenih slijede kaznene prijave nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
