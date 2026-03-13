S proljetnim vremenom bude se i aktivnosti, a naše Pričaonice za djecu samo nastavljaju i intenziviraju svoj bajkoviti ritam!

U subotu, 14. ožujka 2026., s početkom u 11.00 sati u Dvorani Franjo Krežma Tim bajke priprema vam novu Pričaonicu, a ovaj put pričaju vam priču o Palčici.

Bajka govori o maloj djevojčici veličine palca. Malena Palčica bila je znatiželjno dijete i jednog dana kreće u istraživanje svijeta koji je za nju bio zaista čaroban. Ali na tom putu, kao i u životu, susreće se s brojnim preprekama i problemima. Bilo u liku žabca, krta ili zimskog hladnog vremena od kojeg Palčici prijeti smrzavanje, nižu se nevolje koje Palčica svojom dobrotom i poštenjem savladava i na kraju za to bude nagrađena.

U subotu prepustimo se svima nam poznatoj bajci o malenoj Palčici u kreativnoj energiji Tima bajke u kojem će nas kroz scensku igru i priču voditi glumci Hana Schӧnfeld i Grgur Grgić.

Palčica je nastala iz pera najpoznatijeg svjetskog pisca dječjih bajki Hansa Christiana Andersena koji je dječjoj književnosti i brojnim djetinjstvima podario neke od najpoznatiji bajki koje žive i predaju se - već tri stoljeća.

Mala sirena, Snježna kraljica, Ružno pače, Princeza na zrnu graška, Carevo novo ruho i druge, velik broj kojih je do današnjeg dana, ostao nadahnuće za brojne animirane filmove, kazališna djela, balet, slike i skulpture.

A upravo će Andersenova bajka Carevo novo ruho biti nadahnuće za našu iduću Pričaonicu, u subotu, 28. ožujka s početkom u 11.00 sati.

Ulaz na pričaonice je slobodan.


