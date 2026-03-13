Velika novost u osječkom Zoološkom vrtu: otvoreno Slavonsko selo, stiže i nova atrakcija
13.03.2026. 9:38
U osječkom Zoološkom vrtu održana je uvodna konferencija prekograničnog projekta ZOO PAST-PORT, a tom je prilikom svečano otvoreno i Slavonsko selo, novi sadržaj namijenjen posjetiteljima koji predstavlja tradicijski način života i domaće životinje Slavonije.
Projekt ZOO PAST-PORT, vrijedan 939.518 eura, provodi se u okviru programa Interreg IPA Hrvatska–Srbija 2021.–2027., uz 85-postotno sufinanciranje Europske unije. Vodeći partner je UNIKOM, odnosno ZOO vrt Osijek, dok su partneri ZOO Palić iz Srbije i Muzej grada Iloka. Cilj projekta je povezati prapovijesno nasljeđe s današnjim životinjskim vrstama kroz inovativan edukativni i turistički koncept koji će evoluciju približiti obiteljima i djeci.
Zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin čestitao je svim sudionicima na realizaciji dvaju važnih projekata za razvoj zoološkog vrta i turističke ponude grada.
– Želim čestitati i zahvaliti timovima koji su radili na provedbi ovih europskih projekata. Jedan od njih je projekt u okviru kojega je izgrađeno Slavonsko selo, vrijednosti gotovo milijun i pol eura, kojim je u zoološkom vrtu stvorena vrijedna nova infrastruktura. Drugi projekt, ZOO PAST-PORT, vrijedan je oko 940 tisuća eura. Oba su financirana iz Interreg programa s 85 posto sredstava Europske unije – rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.
Istaknuo je kako projekti donose i nove sadržaje, među kojima je i izgradnja nastambe za nilske konje, što će dodatno povećati atraktivnost osječkog zoološkog vrta.
– Naš ZOO vrt iz godine u godinu bilježi sve bolje rezultate, i u pogledu ulaganja i u pogledu posjećenosti. Posebno nas veseli velik interes najmlađih sugrađana koji ovdje mogu sudjelovati u brojnim edukativnim programima. Siguran sam da će ove investicije dodatno podići kvalitetu i atraktivnost ponude – naglasio je.
Zamjenik županice Josip Miletić istaknuo je važnost prekogranične suradnje i korištenja europskih fondova.
– Mudro korištenje europskih sredstava nešto je što nema alternativu. Takve projekte treba maksimalno koristiti kako bi se razvijali i naš grad i naša županija. Vidimo da je trend projekata izuzetno pozitivan i da je mnogo toga već napravljeno. Čestitam UNIKOM-u na inicijativi, energiji i idejama koje pridonose tome da naš grad bude uredan, ali i moderan – rekao je zamjenik županice Miletić.
Direktor UNIKOM-a Igor Pandžić naglasio je kako projekt ZOO PAST-PORT donosi novi način interpretacije prirodne i kulturne baštine.
– Projekt predstavlja prekretnicu u načinu na koji prezentiramo prirodno nasljeđe regije. Po prvi put ćemo objediniti prapovijesne nalaze i žive životinjske vrste u jedinstvenu edukativnu priču koja prelazi državne granice – rekao je Pandžić.
Projekt predviđa niz investicija i sadržaja na tri partnerske lokacije. U Osijeku će se, među ostalim, izgraditi moderna nastamba za nilske konje s edukativnom zonom, u ZOO-u Palić nabavit će se električna vozila s interpretacijskim sustavom za posjetitelje, dok će Muzej grada Iloka modernizirati svoje izložbe i povezati paleontološke nalaze sa živim vrstama iz zooloških vrtova.
U sklopu događaja svečano je otvoreno i Slavonsko selo, novi sadržaj ZOO vrta Osijek izgrađen u okviru projekta MAJESTIC ZOO-S, čija ukupna vrijednost iznosi gotovo 1,5 milijuna eura. Posjetiteljima donosi autentičan prikaz slavonskog ruralnog gospodarstva s nastambama za domaće životinje poput krava, svinja, ovaca, koza i magaraca, kao i paviljon, edukativne ploče, pješačke staze i druge sadržaje namijenjene obiteljima i djeci.
Foto: Osijek.hr
