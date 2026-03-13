Želim čestitati i zahvaliti timovima koji su radili na provedbi ovih europskih projekata. Jedan od njih je projekt u okviru kojega je izgrađeno Slavonsko selo, vrijednosti gotovo milijun i pol eura, kojim je u zoološkom vrtu stvorena vrijedna nova infrastruktura. Drugi projekt, ZOO PAST-PORT, vrijedan je oko 940 tisuća eura. Oba su financirana iz Interreg programa s 85 posto sredstava Europske unije

Naš ZOO vrt iz godine u godinu bilježi sve bolje rezultate, i u pogledu ulaganja i u pogledu posjećenosti. Posebno nas veseli velik interes najmlađih sugrađana koji ovdje mogu sudjelovati u brojnim edukativnim programima. Siguran sam da će ove investicije dodatno podići kvalitetu i atraktivnost ponude

Mudro korištenje europskih sredstava nešto je što nema alternativu. Takve projekte treba maksimalno koristiti kako bi se razvijali i naš grad i naša županija. Vidimo da je trend projekata izuzetno pozitivan i da je mnogo toga već napravljeno. Čestitam UNIKOM-u na inicijativi, energiji i idejama koje pridonose tome da naš grad bude uredan, ali i moderan

Projekt predstavlja prekretnicu u načinu na koji prezentiramo prirodno nasljeđe regije. Po prvi put ćemo objediniti prapovijesne nalaze i žive životinjske vrste u jedinstvenu edukativnu priču koja prelazi državne granice

Foto: Osijek.hr

U osječkomodržana jeprekograničnog projektaa tom je prilikom svečano otvoreno i, novi sadržaj namijenjen posjetiteljima koji predstavljaProjekt ZOO PAST-PORT, vrijedan, provodi se u okviru programa, uz 85-postotno sufinanciranje Europske unije. Vodeći partner je, odnosno, dok su partneri. Cilj projekta je povezati prapovijesno nasljeđe s današnjim životinjskim vrstama kroz inovativan edukativni i turistički koncept koji će evoluciju približiti obiteljima i djeci.Zamjenik gradonačelnika Osijekačestitao je svim sudionicima na realizaciji dvaju važnih projekata za razvoj zoološkog vrta i turističke ponude grada.– rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.Istaknuo je kako projekti donose i, među kojima je i izgradnja nastambe za, što će dodatno povećati atraktivnost osječkog zoološkog vrta.– naglasio je.Zamjenik županiceistaknuo je važnost prekogranične suradnje i korištenja europskih fondova.– rekao je zamjenik županice Miletić.Direktor UNIKOM-anaglasio je kako projekt ZOO PAST-PORT donosi novi način interpretacije prirodne i kulturne baštine.– rekao je Pandžić.Projekt predviđana tri partnerske lokacije. U Osijeku će se, među ostalim, izgraditiza nilske konje s edukativnom zonom, u ZOO-u Palić nabavit će ses interpretacijskim sustavom za posjetitelje, dok ćemodernizirati svoje izložbe i povezati paleontološke nalaze sa živim vrstama iz zooloških vrtova.U sklopu događaja svečano je otvoreno i, novi sadržaj ZOO vrta Osijek izgrađen u okviru projekta MAJESTIC ZOO-S, čija ukupna vrijednost iznosi gotovo. Posjetiteljima donosi autentičan prikaz slavonskog ruralnog gospodarstva s nastambama za domaće životinje poput krava, svinja, ovaca, koza i magaraca, kao i paviljon, edukativne ploče, pješačke staze i druge sadržaje namijenjene obiteljima i djeci.