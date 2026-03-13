Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje, 15. ožujka
13.03.2026. 9:02
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Opatijska, Trg Ante Starčevića, Ljudevita Posavskog od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Ulica J. J. Strossmayera od 8:00 do 18:00 sati
Plodine - Huttlerova od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - [ZATVORENO]
Eurospin - Gacka ul. od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - [ZATVORENO]
Spar - Kneza Trpimira od 8:00 do 22:00 sata
NTL - Krstova ul., Ul. Martina Divalta, Trg B.J.Jelačića, Srijemska ul., P.Svačića, Bosutsko naselje, Ul. Ivana Gundulića, Dubrovačka ul.,Ilirska ul.,Učka ul. od 8:00 do 13:00 sati
Vijenac Ivana Meštrovića, Ul. Ljudevita Posavskog od 8:00 do 17:00 sati
Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati
BOSO - od 6:00 do 00:00 sati
Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
