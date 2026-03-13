Ivan Radić

2. hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem „Izazovi u dijagnostici i liječenju neurodegenerativnih, neuroimunoloških i neuromuskularnih bolesti“

Prije svega želim čestitati i zahvaliti organizatorima na pozivu i drago mi je da se II. hrvatski kongres izazova u neurologiji održava baš u Osijeku, što potvrđuje da Osijek postaje sve jače središte znanja, inovacija, istraživanja i medicine

Mi imamo odličnu suradnju s Kliničkim bolničkim centrom u Osijeku, s Medicinskim fakultetom i s Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo

U zdravstvu izdvajamo, u odnosu na 2021. godinu kada sam postao gradonačelnik, čak 85 posto više sredstava

Prošle godine smo uveli jednu novu mjeru, a to je prijevoz onkoloških bolesnika od njihove kuće do Kliničkog bolničkog centra u Osijeku i nazad, što se pokazalo dobrom mjerom jer je bilo oko 3222 prijevoza. Na taj način smo htjeli pokazati našim onkološkim bolesnicima da nisu sami, da je tu Grad Osijek i da imaju podršku Grada Osijeka

Ove godine tu mjeru proširujemo i na oboljele od hematoloških zloćudnih bolesti, koji će također imati pravo o trošku Grada Osijeka na taksi-prijevoz do KBC-a i nazad do kuće

Također, treba istaknuti da smo mi prije dvije godine na Dan Grada Osijeka otvorili Objedinjeni hitni bolnički prijem, vrijednosti 22,5 milijuna eura, što je svakako diglo zdravstvenu zaštitu u Gradu Osijeku na jednu višu razinu

To je strateški megaprojekt Vlade Republike Hrvatske, vrijednosti preko 800 milijuna eura, koji će se nalaziti u Ulici Treće gardijske brigade „Kune“ u Osijeku i koji će biti veličine naše osječke Tvrđe. Znači, najsuvremenija bolnica u ovom dijelu Europe. Ova sadašnja bolnica stara je preko 100 godina i mislim da će ovo dignuti zdravstvenu zaštitu na najvišu razinu

Još jednom zahvaljujem organizatorima na pozivu i čestitam im na organiziranju ovakvog kongresa. Podršku Grada Osijeka imaju i imat će i u budućnosti. Četiri dana zanimljivih panela i rasprava koje će svakako dati određena rješenja, razmjenu iskustava i znanja po pitanju neuroloških bolesti

Na kongresu sudjeluje oko dvjestotinjak sudionika i čak 70 pozvanih predavača iz pet zemalja regije. Smatramo da smo na taj način dodatno pozicionirali Osijek kao središte znanstvene i stručne edukacije te grad koji, s obzirom na broj studenata i znanstvenih institucija, ima potencijal postati regionalni centar izvrsnosti za ovakva događanja

Parkinsonova bolest, demencije, multipla skleroza, ALS, spinalna mišićna atrofija, nasljedne neuropatije i mišićne distrofije, kao i primjena umjetne inteligencije u neurologiji

Kongres organiziraju KBC Osijek – Klinika za neurologiju, Katedra za neurologiju i neurokirurgiju Medicinskog fakulteta osječkog Sveučilišta J. J. Strossmayera, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Hrvatsko neurološko društvo, Hrvatsko društvo za neuroimunologiju i neurogenetiku, HLZ – Podružnica Osijek, Hrvatska udruga bolničkih liječnika te Udruga „Buđenje".U središtu kongresa su, a kroz četiri dana programa sudionici će raspravljati o novim znanstvenim spoznajama, dijagnostičkim metodama, terapijskim mogućnostima i skrbi za bolesnike. Među temama su