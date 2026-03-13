Osijek okuplja vodeće neurologe: otvoren kongres o najvećim izazovima moderne neurologije
13.03.2026. 8:14
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić otvorio je u četvrtak 2. hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem „Izazovi u dijagnostici i liječenju neurodegenerativnih, neuroimunoloških i neuromuskularnih bolesti“, koji se od 12. do 15. ožujka održava u Osijeku. Skup je okupio brojne domaće i inozemne stručnjake iz neurologije i srodnih medicinskih područja.
– Prije svega želim čestitati i zahvaliti organizatorima na pozivu i drago mi je da se II. hrvatski kongres izazova u neurologiji održava baš u Osijeku, što potvrđuje da Osijek postaje sve jače središte znanja, inovacija, istraživanja i medicine – rekao je gradonačelnik Radić.
Naglasio je i dobru suradnju Grada Osijeka s ključnim zdravstvenim i akademskim ustanovama.
– Mi imamo odličnu suradnju s Kliničkim bolničkim centrom u Osijeku, s Medicinskim fakultetom i s Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo – rekao je gradonačelnik.
Govoreći o gradskim ulaganjima u zdravstvo, podsjetio je da su izdvajanja znatno povećana.
– U zdravstvu izdvajamo, u odnosu na 2021. godinu kada sam postao gradonačelnik, čak 85 posto više sredstava – istaknuo je gradonačelnik Radić.
Podsjetio je i na mjeru prijevoza onkoloških bolesnika, uvedenu prošle godine.
– Prošle godine smo uveli jednu novu mjeru, a to je prijevoz onkoloških bolesnika od njihove kuće do Kliničkog bolničkog centra u Osijeku i nazad, što se pokazalo dobrom mjerom jer je bilo oko 3222 prijevoza. Na taj način smo htjeli pokazati našim onkološkim bolesnicima da nisu sami, da je tu Grad Osijek i da imaju podršku Grada Osijeka – rekao je.
Najavio je i proširenje te pomoći.
– Ove godine tu mjeru proširujemo i na oboljele od hematoloških zloćudnih bolesti, koji će također imati pravo o trošku Grada Osijeka na taksi-prijevoz do KBC-a i nazad do kuće – dodao je gradonačelnik.
Podsjetio je i na otvaranje Objedinjenog hitnog bolničkog prijema.
– Također, treba istaknuti da smo mi prije dvije godine na Dan Grada Osijeka otvorili Objedinjeni hitni bolnički prijem, vrijednosti 22,5 milijuna eura, što je svakako diglo zdravstvenu zaštitu u Gradu Osijeku na jednu višu razinu – rekao je.
Posebno je izdvojio i projekt novog KBC-a Osijek.
– To je strateški megaprojekt Vlade Republike Hrvatske, vrijednosti preko 800 milijuna eura, koji će se nalaziti u Ulici Treće gardijske brigade „Kune“ u Osijeku i koji će biti veličine naše osječke Tvrđe. Znači, najsuvremenija bolnica u ovom dijelu Europe. Ova sadašnja bolnica stara je preko 100 godina i mislim da će ovo dignuti zdravstvenu zaštitu na najvišu razinu – poručio je gradonačelnik.
Na kraju je još jednom zahvalio organizatorima i poručio da će Grad i ubuduće podupirati ovakve stručne skupove.
– Još jednom zahvaljujem organizatorima na pozivu i čestitam im na organiziranju ovakvog kongresa. Podršku Grada Osijeka imaju i imat će i u budućnosti. Četiri dana zanimljivih panela i rasprava koje će svakako dati određena rješenja, razmjenu iskustava i znanja po pitanju neuroloških bolesti – zaključio je gradonačelnik.
O važnosti kongresa govorila je i Tea Mirošević Zubonja, članica Organizacijskog odbora, koja je istaknula kako je cilj skupa povezati različite subspecijalnosti unutar neurologije i potaknuti razmjenu znanja.
– Na kongresu sudjeluje oko dvjestotinjak sudionika i čak 70 pozvanih predavača iz pet zemalja regije. Smatramo da smo na taj način dodatno pozicionirali Osijek kao središte znanstvene i stručne edukacije te grad koji, s obzirom na broj studenata i znanstvenih institucija, ima potencijal postati regionalni centar izvrsnosti za ovakva događanja – istaknula je Mirošević Zubonja.
Kongres organiziraju KBC Osijek – Klinika za neurologiju, Katedra za neurologiju i neurokirurgiju Medicinskog fakulteta osječkog Sveučilišta J. J. Strossmayera, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Hrvatsko neurološko društvo, Hrvatsko društvo za neuroimunologiju i neurogenetiku, HLZ – Podružnica Osijek, Hrvatska udruga bolničkih liječnika te Udruga „Buđenje“.
U središtu kongresa su neurodegenerativne, neuroimunološke i neuromuskularne bolesti, a kroz četiri dana programa sudionici će raspravljati o novim znanstvenim spoznajama, dijagnostičkim metodama, terapijskim mogućnostima i skrbi za bolesnike. Među temama su Parkinsonova bolest, demencije, multipla skleroza, ALS, spinalna mišićna atrofija, nasljedne neuropatije i mišićne distrofije, kao i primjena umjetne inteligencije u neurologiji.
Foto: Osijek.hr
