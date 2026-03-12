Portanova

velikih 15 godina

poseban program

zabavom, nagradama i brojnim iznenađenjima

Od 16. do 30. ožujka

Golden Ticket potraga

15 zlatnih karata

150 eura

rođendansko iznenađenje

mali festival dobre atmosfere

dnevni party

rođendanski popusti

K-POP party

rođendansku tortu, šampanjac i spektakularnu kišu balona s nagradama

zabavu za sve generacije

15 zajedničkih godina

Glazbeni spektakl u Luckia Casinu

Maestro

Portanova i Luckia Casino

četvrtak, 19. ožujka u 20 sati

besplatan

Kerver Yachting

bogatija

domaći brend

morem i životom na otvorenom

kvalitetnim

udobnost, funkcionalnost i moderan stil

Radno vrijeme tijekom ožujka

neradna

neće raditi

prilagođenom radnom vremenu

radne

[Sponzorirani članak]

Ove godine trgovački centarslavizajedničkih trenutaka sa svojim posjetiteljima, a tim povodom pripremljen jeispunjenposjetitelje očekuje– uzbudljiva rođendanska aktivacija u kojoj će zadatak biti pronaći jednu odskrivenih u Portanovi. Svaka pronađena zlatna karta donosi poklon bon u vrijednosti od, a sretnim pronalazačima osigurat će posebnoVrhunac proslave stiže tijekom rođendanskog vikenda, 21. i 22. ožujka, kada Portanova priprema pravi. Posjetitelje očekujuoba dana, posebniu trgovinama,za djecu, a veliko finale proslave stiže u nedjelju uzProgram je osmišljen tako da donese, a detalji svih rođendanskih događanja bit će uskoro objavljeni. Zato pratite društvene mreže Portanove i prvi saznajte sve što vas očekuje u proslavi– stiže grupa. U sklopu ožujskih događanja,donose i vrhunski glazbeni program. Makedonska glazbena senzacija – Grupa Maestro ponovno dolazi u Portanovu, gdje će održati koncert u Luckia Casinu uKoncert jeza sve posjetitelje, a publiku očekuje večer odlične glazbe, energije i atmosfere koja će ponovno rasplesati Portanovu.U Portanovu stigao. Ponuda trgovina u Portanovi postala jeza još jedan. Kerver Yachting, hrvatski modni brend inspiriran, otvorio je svoja vrata u Portanovi.Poznat pomaterijalima i bezvremenskom dizajnu, Kerver donosi mušku odjeću koja spaja. U ponudi se nalaze majice, košulje, kratke i duge hlače te jakne prilagođene različitim vremenskim uvjetima. Posjetite novu trgovinu i otkrijte kolekcije inspirirane morem i aktivnim načinom života.. Nedjelja 15. ožujka je, što znači da trgovine, dok 2. kat Portanove radi prema. No, stižu i dobre vijesti za ljubitelje nedjeljnog shoppinga – posljednje dvije nedjelje u ožujku, 22. i 29. ožujka, bit ćeVeć sada isplanirajte svoj posjet Portanovi i pridružite se slavlju, shoppingu i odličnoj atmosferi.Jedno je sigurno – u nadolazećim danima itekako se isplati svratiti u trgovački centar Portanova. Vidimo se tamo.