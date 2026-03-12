Portanova slavi 15 godina: Stiže 15 dana slavlja, nagrada i iznenađenja
12.03.2026. 11:53
Ove godine trgovački centar Portanova slavi velikih 15 godina zajedničkih trenutaka sa svojim posjetiteljima, a tim povodom pripremljen je poseban program ispunjen zabavom, nagradama i brojnim iznenađenjima.
Od 16. do 30. ožujka posjetitelje očekuje Golden Ticket potraga – uzbudljiva rođendanska aktivacija u kojoj će zadatak biti pronaći jednu od 15 zlatnih karata skrivenih u Portanovi. Svaka pronađena zlatna karta donosi poklon bon u vrijednosti od 150 eura, a sretnim pronalazačima osigurat će posebno rođendansko iznenađenje.
Vrhunac proslave stiže tijekom rođendanskog vikenda, 21. i 22. ožujka, kada Portanova priprema pravi mali festival dobre atmosfere. Posjetitelje očekuju dnevni party oba dana, posebni rođendanski popusti u trgovinama, K-POP party za djecu, a veliko finale proslave stiže u nedjelju uz rođendansku tortu, šampanjac i spektakularnu kišu balona s nagradama.
Program je osmišljen tako da donese zabavu za sve generacije, a detalji svih rođendanskih događanja bit će uskoro objavljeni. Zato pratite društvene mreže Portanove i prvi saznajte sve što vas očekuje u proslavi 15 zajedničkih godina.
Glazbeni spektakl u Luckia Casinu – stiže grupa Maestro. U sklopu ožujskih događanja, Portanova i Luckia Casino donose i vrhunski glazbeni program. Makedonska glazbena senzacija – Grupa Maestro ponovno dolazi u Portanovu, gdje će održati koncert u Luckia Casinu u četvrtak, 19. ožujka u 20 sati.
Koncert je besplatan za sve posjetitelje, a publiku očekuje večer odlične glazbe, energije i atmosfere koja će ponovno rasplesati Portanovu.
U Portanovu stigao Kerver Yachting. Ponuda trgovina u Portanovi postala je bogatija za još jedan domaći brend. Kerver Yachting, hrvatski modni brend inspiriran morem i životom na otvorenom, otvorio je svoja vrata u Portanovi.
Poznat po kvalitetnim materijalima i bezvremenskom dizajnu, Kerver donosi mušku odjeću koja spaja udobnost, funkcionalnost i moderan stil. U ponudi se nalaze majice, košulje, kratke i duge hlače te jakne prilagođene različitim vremenskim uvjetima. Posjetite novu trgovinu i otkrijte kolekcije inspirirane morem i aktivnim načinom života.
Radno vrijeme tijekom ožujka. Nedjelja 15. ožujka je neradna, što znači da trgovine neće raditi, dok 2. kat Portanove radi prema prilagođenom radnom vremenu. No, stižu i dobre vijesti za ljubitelje nedjeljnog shoppinga – posljednje dvije nedjelje u ožujku, 22. i 29. ožujka, bit će radne.
Već sada isplanirajte svoj posjet Portanovi i pridružite se slavlju, shoppingu i odličnoj atmosferi.
Jedno je sigurno – u nadolazećim danima itekako se isplati svratiti u trgovački centar Portanova. Vidimo se tamo.
[Sponzorirani članak]
