EU novac završio u krivim rukama? Policija u Đakovu razotkrila prijevaru tešku više od 210 tisuća eura
12.03.2026. 10:47
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave osječko-baranjske u suradnji s Uredom europskog javnog tužitelja, utvrđena je osnovana sumnja da su 67-godišnjakinja i 41-godišnjakinja počinile kaznena djela „Subvencijska prijevara“ i „Krivotvorenje isprava“.
Naime, 67-godišnjakinja i 41-godišnjakinja su od prosinca 2021. do kolovoza 2023. godine kao odgovorne osobe odgojno-obrazovne ustanove u Đakovu zatražile bespovratna sredstava za provedbu projekta fonda Europske unije, nakon čega su krivotvorile i u dokumentaciji neistinito prikazivale aktivnosti koje se nisu provodile te na taj način pribavile nepripadnu imovinsku korist od ukupno 210.084 eura, izvijestili su iz policije.
Temeljem naloga Županijskog suda u Zagrebu, policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave osječko-baranjske jučer su u Đakovu obavili pretrage odgojno-obrazovne ustanove te domova i drugih prostorija kojima se koriste 67-godišnjakinja i 41-godišnjakinja, prilikom kojih je pronađeno i uz potvrdu oduzeto računalo, prijenosno računalo, mobilni uređaji, prijenosni uređaj za pohranu podataka te poslovna dokumentacija.
Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, 67-godišnjakinja i 41-godišnjakinja su predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke uz posebno izvješće Uredu europskog javnog tužitelja.
