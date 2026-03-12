Kriminalističkim istraživanjem

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

policijskih službenika Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave osječko-baranjske u suradnji s Uredom europskog javnog tužitelja, utvrđena je osnovana sumnja da supočinile kaznena djela „“ i „Naime, 67-godišnjakinja i 41-godišnjakinja su od prosinca 2021. do kolovoza 2023. godine kao odgovorne osobeu Đakovu zatražileza provedbu projekta fonda Europske unije, nakon čega sui u dokumentacijiaktivnosti koje se nisu provodile te na taj način pribavile nepripadnu imovinsku korist od ukupno, izvijestili su iz policije.Temeljem naloga Županijskog suda u Zagrebu, policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave osječko-baranjske jučer su u Đakovu obavili pretrage odgojno-obrazovne ustanove te domova i drugih prostorija kojima se koriste 67-godišnjakinja i 41-godišnjakinja, prilikom kojih je pronađeno i uz potvrdu oduzetoNakon završenog kriminalističkog istraživanja, 67-godišnjakinja i 41-godišnjakinja su predanePolicijske uprave zagrebačke uz posebno izvješće Uredu europskog javnog tužitelja.