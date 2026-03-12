Kriminalističkim istraživanjem

Foto: Osijek031.com/Arhiv

policijskih službenikautvrđena je osnovana sumnja da je 45-godišnjak počinio kaznena djela „“ i „“.Naime, u Željezničkoj ulici u Belišću je 10. ožujka u 18.35 sati došlo doizmeđu osobnog automobila i pješakinje, koja je. Očevidom policijskih službenika Policijske postaje Belišće utvrđeno je da se prometna nesreća dogodila kada se 45-godišnjak upravljajući osobnim automobilom osječkih registracijskih oznaka kretao Željezničkom ulicom u Belišću prilikom čega brzinu kretanja vozilastanju i uvjetima na cesti, vidljivosti koja je bila smanjena (noć) zbog čegazaustavio vozilo te je vozilom udario 71-godišnju pješakinju, koja je prelazila kolnik na mjestu gdje. Nakon prometne nesreće vozač je nepruživši pomoć ozlijeđenoj pješakinji, a na koje se potom vratio, izvijestili su iz policije.Pješakinja je hitno prevezena u, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena s. Vozač je alkotestiran te je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odOsobni automobil privremeno jeradi daljnjeg, dok je 45-godišnji vozačte uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.