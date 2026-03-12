Pokosio 71-godišnjakinju u Belišću i ostavio je teško ozlijeđenu na cesti – imao 1,41 promila
12.03.2026. 9:26
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Belišće utvrđena je osnovana sumnja da je 45-godišnjak počinio kaznena djela „Nepružanje pomoći“ i „Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu“.
Naime, u Željezničkoj ulici u Belišću je 10. ožujka u 18.35 sati došlo do prometne nesreće između osobnog automobila i pješakinje, koja je teško ozlijeđena. Očevidom policijskih službenika Policijske postaje Belišće utvrđeno je da se prometna nesreća dogodila kada se 45-godišnjak upravljajući osobnim automobilom osječkih registracijskih oznaka kretao Željezničkom ulicom u Belišću prilikom čega brzinu kretanja vozila nije prilagodio stanju i uvjetima na cesti, vidljivosti koja je bila smanjena (noć) zbog čega nije pravovremeno zaustavio vozilo te je vozilom udario 71-godišnju pješakinju, koja je prelazila kolnik na mjestu gdje nema obilježenog pješačkog prijelaza. Nakon prometne nesreće vozač je nepruživši pomoć ozlijeđenoj pješakinji napustio mjesto događaja, a na koje se potom vratio, izvijestili su iz policije.
Pješakinja je hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena s ozljedama opasnim po život. Vozač je alkotestiran te je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,41 promila.
Osobni automobil privremeno je oduzet radi daljnjeg kriminalističkog istraživanja, dok je 45-godišnji vozač uhićen te uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
