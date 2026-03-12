Dok Vlada ograničava cijene, susjedi su ipak jeftiniji – vozači otkrili gdje štede
12.03.2026. 10:14
Hrvatska Vlada ograničila je cijene goriva, ali su one u susjednoj Bosni i Hercegovini ipak niže iako tamo nema ograničenja. Zbog toga građani koji žive blizu granice često odlaze tamo točiti gorivo i mogu uštedjeti 20 do 30 centi po litri, odnosno oko 10 eura po prosječnom spremniku.
U usporedbi s prijašnjim godinama, gorivo je građanima danas relativno pristupačnije zbog rasta plaća. Primjerice, 2022. godine cijene goriva bile su najviše, dok je medijalna plaća iznosila oko 860 eura, a 2014. oko 620 eura.
Ipak, unatoč današnjoj medijalnoj plaći od oko 1200 eura, građani se suočavaju s jakim inflatornim pritiskom, pa bi svako novo poskupljenje mnogima dodatno otežalo svakodnevni život.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Foto: Osijek031.com/Arhiv
