Hrvatska Vlada

Bosni i Hercegovini

niže

nema ograničenja

točiti gorivo

20 do 30 centi

10 eura

pristupačnije

najviše

860 eura

620 eura

1200 eura

jakim inflatornim pritiskom

otežalo

Foto: Osijek031.com/Arhiv

ograničila je cijene goriva, ali su one u susjednojipakiako tamo. Zbog toga građani koji žive blizu granice često odlaze tamoi mogu uštedjetipo litri, odnosno okopo prosječnom spremniku.U usporedbi s prijašnjim godinama, gorivo je građanima danas relativnozbog rasta plaća. Primjerice, 2022. godine cijene goriva bile su, dok je medijalna plaća iznosila oko, a 2014. okoIpak, unatoč današnjoj medijalnoj plaći od oko, građani se suočavaju s, pa bi svako novo poskupljenje mnogima dodatnosvakodnevni život.