Zbog radova zatvara se cesta između Klise i Trpinje
12.03.2026. 8:30
Zbog izvođenja radova na kolniku ceste zatvara se dionica državne ceste DC2 između Klise i Trpinje, koje će trajati do 30. kolovoza 2026. godine, izvijestili su iz policije.
Obilazak je preko Borova i Dalja iz smjera Vukovara, odnosno preko Pačetina, Bobote, Ćelija iz smjera Vinkovaca.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)