Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Zbog izvođenja radova na kolniku ceste zatvara se dionica državne ceste DC2 između Klise i Trpinje, koje će trajati do 30. kolovoza 2026. godine, izvijestili su iz policije.

Obilazak je preko Borova i Dalja iz smjera Vukovara, odnosno preko Pačetina, Bobote, Ćelija iz smjera Vinkovaca.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Boston terijer ...
Boston terijer zenska ...
Zlatni retriver st...
Na prodaju stenci Zlat...
Vidoviti Emanuel...
Vidoviti Emanuel, tali...
Dugodlaki patuljas...
Dugodlaki patuljasti j...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:162

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa