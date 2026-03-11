OŠ Višnjevac

Tekst i foto: Melita Krstić

Učenici i učiteljibili su od 2. do 6. ožujka 2026. domaćini grupnoj mobilnosti učenika izU posjet nam je stiglo 10 učenika i 2 učiteljice. Prošle školske godine, u ožujku 2025., posjetili smo školu, a sada je došlo vrijeme da i oni uzvrate posjet te upoznaju našu školu, grad i zajednicu.Dani provedeni zajedno uuvijek se čine kraćima od onih uobičajenih školskih dana. Trudili su se biti, dostojno predstaviti školu i grad te gostima pokazati što više, iako tjedan uvijek prođe brže nego što su planirali i očekivali. Upravo takvi susreti, ispunjeni novim, čine srž Erasmus duha – otvorenost prema drugima, suradnju i radost zajedničkog otkrivanja Europe.Tijekom boravka izmjenjivale su se aktivnosti u školi s obilascima grada i okolice. Prvoga dana učenici su sekroz tzv.koje je pripremila nastavnica, a koje potiču opuštenu atmosferu i dinamiku u grupi. Potom su učenici jedni drugima predstavili svoje zemlje, škole i gradove.Sljedećih dana sudjelovali su u različitim aktivnostima i radionicama. Nastavnikpripremio je sportske igre u kojima su učenici pokazali timski duh i sportske vještine. Uz pomoć aplikacije, koju je pripremila nastavnicaučenici iz Mađarske su samostalno istraživali kulturno-povijesne znamenitosti Osijeka. Gosti su sudjelovali su i u zanimljivim radionicama: „“, koju je održala nastavnica, „“, koje je pripremila učiteljica, radionici „“ te radionici „“, koju je pripremila nastavnicaU sklopu programa posjetili su i, izletištete. Poseban dojam na učenike ostavili su čarobno zelenilo šuma i jezera Jankovca, njegova bujna vegetacija te brojne vrste ptica, leptira i divljači. U Geoinformacijskom centru učenici su razgledali postav posvećen geologiji, biologiji i kulturno-povijesnoj baštini ovoga područja.Gosti iz Mađarske sudjelovali su i u redovnoj nastavi matematike, fizike, engleskog i hrvatskog jezika, koju su pripremile učiteljice. Time su imali priliku upoznati način rada u školi i sudjelovati u zajedničkom učenju s učenicima.Vrijeme je. Na završetku mobilnosti pogledali su video koji ih je podsjetio na sve lijepe trenutke zajedničkog druženja te odigrali Kahoot kviz kako bismo provjerili što su gosti naučili i zapamtili o. Oboje je pripremila nastavnicaPosebno valja istaknuti da su učenici sedmih razreda —— zajedno sa svojim obiteljima širom otvorili vrata svojih domova i bili izvrsni domaćini mađarskim učenicima tijekom jednog poslijepodneva druženja. Takvi susreti u obiteljskom okruženju često su najdragocjeniji dio Erasmus iskustva jer omogućuju stvarno upoznavanje kulture, jezika i svakodnevnog života.Tijekom boravka posjetili su i nezaobilazni trgovački centar, gdje su se zajedno zabavili, a gosti kupili su i suvenire iz grada kako bi ih ponijeli kući kao trajnu uspomenu na ovaj susret. Sve aktivnosti koordinirala je pedagoginja školeuz podršku ravnatelja