Mađarski učenici u Višnjevcu – tjedan druženja, učenja i novih iskustava
11.03.2026. 20:05
Učenici i učitelji OŠ Višnjevac bili su od 2. do 6. ožujka 2026. domaćini grupnoj mobilnosti učenika iz Csongráda u Mađarskoj. U posjet nam je stiglo 10 učenika i 2 učiteljice. Prošle školske godine, u ožujku 2025., posjetili smo školu Batsányi János Gimnázium és Kollégium u Csongrádu, a sada je došlo vrijeme da i oni uzvrate posjet te upoznaju našu školu, grad i zajednicu.
Dani provedeni zajedno u upoznavanju, druženju i učenju uvijek se čine kraćima od onih uobičajenih školskih dana. Trudili su se biti dobri domaćini, dostojno predstaviti školu i grad te gostima pokazati što više zanimljivosti, iako tjedan uvijek prođe brže nego što su planirali i očekivali. Upravo takvi susreti, ispunjeni novim iskustvima, prijateljstvima i međusobnim učenjem, čine srž Erasmus duha – otvorenost prema drugima, suradnju i radost zajedničkog otkrivanja Europe.
Tijekom boravka izmjenjivale su se aktivnosti u školi s obilascima grada i okolice. Prvoga dana učenici su se međusobno upoznavali kroz tzv. ledolomac-igre koje je pripremila nastavnica Lada Malinović, a koje potiču opuštenu atmosferu i dinamiku u grupi. Potom su učenici jedni drugima predstavili svoje zemlje, škole i gradove.
Sljedećih dana sudjelovali su u različitim aktivnostima i radionicama. Nastavnik Filip Škrinjarić pripremio je sportske igre u kojima su učenici pokazali timski duh i sportske vještine. Uz pomoć aplikacije Actionbound, koju je pripremila nastavnica Lada Malinović, učenici iz Mađarske su samostalno istraživali kulturno-povijesne znamenitosti Osijeka. Gosti su sudjelovali su i u zanimljivim radionicama: „Bones and Phones“, koju je održala nastavnica Natalija Krešo, „Dramske tehnike“, koje je pripremila učiteljica Kristina Ćosić, radionici „Escape room – naša škola“ te radionici „Prijateljstvo“, koju je pripremila nastavnica Doroteja Vojedilov.
U sklopu programa posjetili su i Park prirode Papuk, izletište Jankovac te Geoinformacijski centar u Voćinu. Poseban dojam na učenike ostavili su čarobno zelenilo šuma i jezera Jankovca, njegova bujna vegetacija te brojne vrste ptica, leptira i divljači. U Geoinformacijskom centru učenici su razgledali postav posvećen geologiji, biologiji i kulturno-povijesnoj baštini ovoga područja.
Gosti iz Mađarske sudjelovali su i u redovnoj nastavi matematike, fizike, engleskog i hrvatskog jezika, koju su pripremile učiteljice Mirjana Bagarić, Lada Malinović i Anica Ivković. Time su imali priliku upoznati način rada u školi i sudjelovati u zajedničkom učenju s učenicima.
Vrijeme je brzo proletjelo. Na završetku mobilnosti pogledali su video koji ih je podsjetio na sve lijepe trenutke zajedničkog druženja te odigrali Kahoot kviz kako bismo provjerili što su gosti naučili i zapamtili o Hrvatskoj, Osijeku i školi. Oboje je pripremila nastavnica Lada Malinović.
Posebno valja istaknuti da su učenici sedmih razreda — Noa Juhaz, Mahdi Pirić, Lea Prebeg, Iva Radišić, Mate Boduljak, Matea Varoščić, Lena Kupirović Bašić, Luka Abramović, Mia Kokorić i Dora Vinković — zajedno sa svojim obiteljima širom otvorili vrata svojih domova i bili izvrsni domaćini mađarskim učenicima tijekom jednog poslijepodneva druženja. Takvi susreti u obiteljskom okruženju često su najdragocjeniji dio Erasmus iskustva jer omogućuju stvarno upoznavanje kulture, jezika i svakodnevnog života.
Tijekom boravka posjetili su i nezaobilazni trgovački centar Portanova, gdje su se zajedno zabavili, a gosti kupili su i suvenire iz grada kako bi ih ponijeli kući kao trajnu uspomenu na ovaj susret. Sve aktivnosti koordinirala je pedagoginja škole Melita Krstić uz podršku ravnatelja Daneta Končara.
Tekst i foto: Melita Krstić
Dani provedeni zajedno u upoznavanju, druženju i učenju uvijek se čine kraćima od onih uobičajenih školskih dana. Trudili su se biti dobri domaćini, dostojno predstaviti školu i grad te gostima pokazati što više zanimljivosti, iako tjedan uvijek prođe brže nego što su planirali i očekivali. Upravo takvi susreti, ispunjeni novim iskustvima, prijateljstvima i međusobnim učenjem, čine srž Erasmus duha – otvorenost prema drugima, suradnju i radost zajedničkog otkrivanja Europe.
Tijekom boravka izmjenjivale su se aktivnosti u školi s obilascima grada i okolice. Prvoga dana učenici su se međusobno upoznavali kroz tzv. ledolomac-igre koje je pripremila nastavnica Lada Malinović, a koje potiču opuštenu atmosferu i dinamiku u grupi. Potom su učenici jedni drugima predstavili svoje zemlje, škole i gradove.
Sljedećih dana sudjelovali su u različitim aktivnostima i radionicama. Nastavnik Filip Škrinjarić pripremio je sportske igre u kojima su učenici pokazali timski duh i sportske vještine. Uz pomoć aplikacije Actionbound, koju je pripremila nastavnica Lada Malinović, učenici iz Mađarske su samostalno istraživali kulturno-povijesne znamenitosti Osijeka. Gosti su sudjelovali su i u zanimljivim radionicama: „Bones and Phones“, koju je održala nastavnica Natalija Krešo, „Dramske tehnike“, koje je pripremila učiteljica Kristina Ćosić, radionici „Escape room – naša škola“ te radionici „Prijateljstvo“, koju je pripremila nastavnica Doroteja Vojedilov.
U sklopu programa posjetili su i Park prirode Papuk, izletište Jankovac te Geoinformacijski centar u Voćinu. Poseban dojam na učenike ostavili su čarobno zelenilo šuma i jezera Jankovca, njegova bujna vegetacija te brojne vrste ptica, leptira i divljači. U Geoinformacijskom centru učenici su razgledali postav posvećen geologiji, biologiji i kulturno-povijesnoj baštini ovoga područja.
Gosti iz Mađarske sudjelovali su i u redovnoj nastavi matematike, fizike, engleskog i hrvatskog jezika, koju su pripremile učiteljice Mirjana Bagarić, Lada Malinović i Anica Ivković. Time su imali priliku upoznati način rada u školi i sudjelovati u zajedničkom učenju s učenicima.
Vrijeme je brzo proletjelo. Na završetku mobilnosti pogledali su video koji ih je podsjetio na sve lijepe trenutke zajedničkog druženja te odigrali Kahoot kviz kako bismo provjerili što su gosti naučili i zapamtili o Hrvatskoj, Osijeku i školi. Oboje je pripremila nastavnica Lada Malinović.
Posebno valja istaknuti da su učenici sedmih razreda — Noa Juhaz, Mahdi Pirić, Lea Prebeg, Iva Radišić, Mate Boduljak, Matea Varoščić, Lena Kupirović Bašić, Luka Abramović, Mia Kokorić i Dora Vinković — zajedno sa svojim obiteljima širom otvorili vrata svojih domova i bili izvrsni domaćini mađarskim učenicima tijekom jednog poslijepodneva druženja. Takvi susreti u obiteljskom okruženju često su najdragocjeniji dio Erasmus iskustva jer omogućuju stvarno upoznavanje kulture, jezika i svakodnevnog života.
Tijekom boravka posjetili su i nezaobilazni trgovački centar Portanova, gdje su se zajedno zabavili, a gosti kupili su i suvenire iz grada kako bi ih ponijeli kući kao trajnu uspomenu na ovaj susret. Sve aktivnosti koordinirala je pedagoginja škole Melita Krstić uz podršku ravnatelja Daneta Končara.
Tekst i foto: Melita Krstić
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)