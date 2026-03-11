Dva odličja za AK Slavonija-Žito: Šljivac srebrna, Adamović brončani u kladivu
11.03.2026. 18:25
Ožujak je doba godine kada svoje zimsko državno prvenstvo imaju one atletičarke i atletičari koji se natječu u bacačkim disciplinama. AK Slavonija-Žito, dakako, imaju u većem broju u različitim kategorijama, a u Splitu su proteklog vikenda bili u borbi za što bolji plasman.
Atletski klub Slavonija-Žito je na ovome natjecanju osvojio dvije medalje, po jednu srebrnu i brončanu, obje u kladivu.
Paula Šljivac bila je druga među juniorkama sa svojim dosad najboljim rezultatom 47,40 metara. Do trijumfa i zlata nedostajala su joj samo dva centimetra, dok je Marko Adamović zauzeo treće mjesto u konkurenciji mlađih juniora s daljinom 43,29.
Još je jedna kladivašica, također mlađa juniorka Marija Sajter bila blizu postolju, s obzirom da je svoj nastup završila kao četvrtoplasirana uz rezultat 43,30.
Foto: AK Slavonija-Žito
