Vijesti::Sport
Početak prodaje ulaznica za predstojeću utakmicu koju će Bijelo-plavi odigrati s Goricom bit će u četvrtak, 12. ožujka od 10 sati i trajat će do subote, na dan ovog prvenstvenog susreta, 14. ožujka. Radno vrijeme Ticket pointa, odnosno stadionskih blagajni je u četvrtak i petak od 10 do 18 te u subotu od 10 do 15:30 sati. Svi upiti vezani uz godišnje ulaznice i članstvo na dan utakmice obrađuju se do 13 sati.

Online prodaja preko portala ulaznice.nk-osijek.hr također počinje u četvrtak od 10 i traje do subote u 15:30, a podrazumijeva se prijava na portal u bilo kojem trenutku unutar spomenutog razdoblja. Ako niste u mogućnosti prisustvovati utakmici, od četvrtka u 10 sati imate i nadalje dostupnu opciju "Prepusti legi kartu". Svoje mjesto na tribini možete ustupiti nekom aktivnom članu NK Osijek koji ne posjeduje godišnju ulaznicu na svoje ime i prezime. Ovu opciju moguće je iskoristiti do subote, 14. ožujka, najkasnije do 11 sati. I to isključivo online.


Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv


Objavio: Redakcija 031




