prodaje ulaznica

Bijelo-plavi

Goricom

četvrtak, 12. ožujka od 10 sati

četvrtak i petak od 10 do 18

subotu od 10 do 15:30 sati.

3 sati

ulaznice.nk-osijek.hr

Prepusti legi kartu"

ne posjeduje

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

Početakza predstojeću utakmicu koju ćeodigrati sbit će ui trajat će do subote, na dan ovog prvenstvenog susreta, 14. ožujka. Radno vrijeme Ticket pointa, odnosno stadionskih blagajni je ute uSvi upiti vezani uz godišnje ulaznice i članstvo na dan utakmice obrađuju se do 1Online prodaja preko portalatakođer počinje u četvrtak od 10 i traje do subote u 15:30, a podrazumijeva se prijava na portal u bilo kojem trenutku unutar spomenutog razdoblja. Ako niste u mogućnosti prisustvovati utakmici, od četvrtka u 10 sati imate i nadalje dostupnu opciju ". Svoje mjesto na tribini možete ustupiti nekom aktivnom članu NK Osijek kojigodišnju ulaznicu na svoje ime i prezime. Ovu opciju moguće je iskoristiti do subote, 14. ožujka, najkasnije do 11 sati. I to isključivo online.