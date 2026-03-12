Servisne informacije [12. ožujka 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
12.03.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša ili pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, u prvom dijelu dana uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega, zatim češće i drugdje u unutrašnjosti. Jutarnja temperatura 6°C, a dnevna do 18°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:00 sati - Dunavska 4, Savska 2-36, 35, Ulica sv. Josipa Radnika 12-34/a
od 8:30 do 12:30 sati - Biljska cesta 2-62 par
Dalj
od 8:30 do 11:30 sati - Antuna Gustava Matoša 2-4 par, 8-10 par, 10/a, 22, 28, 30/a, 32, 34/a, 36, 9-11 nep, Bana Josipa Jelačića 74-82 par, 82/a, 84, 84/a, 86-90 par, 94-96 par, 96/a, 100-104 par, 104/a, 108-118 par, 122-124 par, 124/a, 124/b, 126/a, 128/a, 130-134 par,134/b,136, 136/a, Kolodvorska 12-14 par, 20-26 par, 9-11 nep
Višnjevac
od 11:30 do 14:00 sati - Kralja Tomislava 2-12/i
Tenja
od 8:30 do 11:00 sati - Drinska 30-42 par, 3-19 nep, Mirna ulica 29-43 nep, Savska 7-11 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [12.-18.03.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- Tjedan psihologije 2026. - program
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige crteža autora Ivana Doroghyja „Knjiga dojmova“
- Međunarodni kongres "Izazovi u neurologiji"
