Velika akcija USKOK-a diljem Hrvatske: Uhićeno 35 ljudi zbog sumnjivih kredita od 800 tisuća eura
11.03.2026. 11:00
Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode Policijske uprave zagrebačka, karlovačka, sisačko-moslavačka, krapinsko-zagorska, virovitičko-podravska, vukovarsko-srijemska, brodsko-posavska te zadarska, izvijestili su iz USKOK-a.
Naime, navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske te Zadarske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela i gospodarska kaznena djela u sastavu zločinačkog udruženja.
Kako neslužbeno doznaje Index.hr, riječ je o malverzacijama s bankovnim kreditima banke, koji su odobravani građanima iako za njih nisu bili kreditno sposobni. Istražitelji sumnjaju da je jedan bankar, koji je među uhićenima, kredite odobravao u zamjenu za mito.
Index doznaje da je u akciji čak 35 osumnjičenih osoba, a ukupna vrijednost kredita bila je oko 800 tisuća eura.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)