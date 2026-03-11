maloljetnica

U Vinkovcima u pješačkoj zoni,je upravljalaprevozeći vršnjakinju i zbogkretanja vozila sus električnog romobila pri čemu je vozačica zadobilaDolaskom toplijeg i sunčanog vremena, očekuje se povratak na ceste vozila na dva kotača: motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava. Zbog toga policija podsjeća sve sudionike u prometu na cestama na ovuskupinu sudionika u prometu, koji sudjeluju ravnopravno s ostalim vozilima u prometu na cestama.Analizirajući stanje sigurnosti tijekom 2025. godine, na dva kotača stradalo je. Od navedenog broja, pet osoba je smrtno stradale od ukupnoi to dva vozača motocikla, dva vozača bicikla i jedan vozač mopeda. U prometnim nesrećama 37 osoba zadobilo je teške tjelesne ozljede od ukupno 118 teško ozlijeđenih osoba, a 57 osoba je zadobilo lake tjelesne ozljede od ukupnoPolicija stavlja naglasak na, kao podsjetnik da su pješačke zone mjesta u kojima građani žele nesmetano uživati u opuštanju i ispijanju kava na prvim zrakama proljetnog sunca.Bicikliranje ili vožnja osobnog prijevoznog sredstva kroz površinu oslobođenu od prometa, na kojoj je veća koncentracija građana, svakako nije dopuštena, jer osim što je kažnjivo, remeti komoditet građana i dovodi u opasnost najmlađe stanovnike, koji uz roditelje uživaju u sigurnosti pješačke zone.Također, vlasnicima pasa žele skrenuti pažnju kako je za šetnju kućnih ljubimaca po javnoj površini, a za opasne pasmine pasa i, jer za svaki čin psa prema čovjeku ili drugom psu odgovoran je upravo vlasnik.