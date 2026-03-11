Policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-srijemske

kriminalističko istraživanje

28-godišnjeg državljanina Srbije i 38-godišnjeg državljanina Slovenije

remetili javni red i mir

neprimjerene simbole

remetio javni red i mir

Općinski sud u Vukovaru

krivim

789,82 eura

protjerivanju

zabrana ulaska i boravka

graničnom prijelazu Bajakovo

preliminarnim testiranjem

opojne droge

drzak i nepristojan

narušavao mir

766,36 eura

Foto: Osijek031.com/Arhiv

dovršili sunad, zbog sumnje da suNaime, u petak 6. ožujka, oko 7 sati u Vukovaru, 28-godišnjak je ističućikroz bočno staklo iz osobnog automobila registarskih oznaka Republike Srbije, čime je počinio prekršaj iz članka 5. st. 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i izazvao uznemirenje javnosti. 28-godišnjak je doveden nakoji ga je u provedenom prekršajnom postupku proglasioi presudom izrekao novčanu kaznu u iznosu od. Također, sukladno Zakonu o strancima izdano mu je rješenje ote mu je određenau trajanju od jedne godine na teritoriju Europskog gospodarskog prostora, izvijestili su iz policije.Istog dana, oko 19,50 sati na ulazu u Republiku Hrvatsku na, policijski službenici su kontrolirali autobus registarskih oznaka Republike Hrvatske. Putnik u autobusu, 38-godišnji državljanin Slovenije, kod kojeg je izvršenimutvrđena prisutnostu organizmu, verbalno je na naročitonačin remetio javni red i mir, odnosnoostalih putnika, čime je počinio prekršaj iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. 38-godišnjaku je prekršajnim nalogom izrečena novčana kazna u iznosu od