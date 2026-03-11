Pokazivao neprimjerene simbole kroz prozor auta u Vukovaru – dobio kaznu i zabranu ulaska u EU
11.03.2026. 10:02
Policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-srijemske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjeg državljanina Srbije i 38-godišnjeg državljanina Slovenije, zbog sumnje da su remetili javni red i mir.
Naime, u petak 6. ožujka, oko 7 sati u Vukovaru, 28-godišnjak je ističući neprimjerene simbole kroz bočno staklo iz osobnog automobila registarskih oznaka Republike Srbije remetio javni red i mir, čime je počinio prekršaj iz članka 5. st. 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i izazvao uznemirenje javnosti. 28-godišnjak je doveden na Općinski sud u Vukovaru koji ga je u provedenom prekršajnom postupku proglasio krivim i presudom izrekao novčanu kaznu u iznosu od 789,82 eura. Također, sukladno Zakonu o strancima izdano mu je rješenje o protjerivanju te mu je određena zabrana ulaska i boravka u trajanju od jedne godine na teritoriju Europskog gospodarskog prostora, izvijestili su iz policije.
Istog dana, oko 19,50 sati na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnom prijelazu Bajakovo, policijski službenici su kontrolirali autobus registarskih oznaka Republike Hrvatske. Putnik u autobusu, 38-godišnji državljanin Slovenije, kod kojeg je izvršenim preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost opojne droge u organizmu, verbalno je na naročito drzak i nepristojan način remetio javni red i mir, odnosno narušavao mir ostalih putnika, čime je počinio prekršaj iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. 38-godišnjaku je prekršajnim nalogom izrečena novčana kazna u iznosu od 766,36 eura.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Naime, u petak 6. ožujka, oko 7 sati u Vukovaru, 28-godišnjak je ističući neprimjerene simbole kroz bočno staklo iz osobnog automobila registarskih oznaka Republike Srbije remetio javni red i mir, čime je počinio prekršaj iz članka 5. st. 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i izazvao uznemirenje javnosti. 28-godišnjak je doveden na Općinski sud u Vukovaru koji ga je u provedenom prekršajnom postupku proglasio krivim i presudom izrekao novčanu kaznu u iznosu od 789,82 eura. Također, sukladno Zakonu o strancima izdano mu je rješenje o protjerivanju te mu je određena zabrana ulaska i boravka u trajanju od jedne godine na teritoriju Europskog gospodarskog prostora, izvijestili su iz policije.
Istog dana, oko 19,50 sati na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnom prijelazu Bajakovo, policijski službenici su kontrolirali autobus registarskih oznaka Republike Hrvatske. Putnik u autobusu, 38-godišnji državljanin Slovenije, kod kojeg je izvršenim preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost opojne droge u organizmu, verbalno je na naročito drzak i nepristojan način remetio javni red i mir, odnosno narušavao mir ostalih putnika, čime je počinio prekršaj iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. 38-godišnjaku je prekršajnim nalogom izrečena novčana kazna u iznosu od 766,36 eura.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)