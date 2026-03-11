Slavonija i Baranja ponovno postaju dom: raste broj povratnika i mladih obitelji
11.03.2026. 9:26
U posljednjih nekoliko godina Osječko-baranjska županija bilježi sve pozitivnije demografske trendove, a posebno ohrabruje činjenica da je zaustavljen dugogodišnji trend iseljavanja te da se sve veći broj ljudi odlučuje na povratak u rodni kraj. Među povratnicima posebno se ističu mlade obitelji s djecom koje u Osječko-baranjskoj županiji prepoznaju sigurno i kvalitetno okruženje za život, rad i odrastanje.
Najkonkretniji i najosjetljiviji pokazatelj demografskog kretanja povratak je 169 djece u odgojno-obrazovne ustanove na području županije - od toga 85 djece u osnovne škole i 84 djece u vrtiće.
Prema podacima Policijske uprave Osječko-baranjske, odnosno evidenciji prijava i odjava prebivališta, a vezano za kretanje stanovništva u Osječko-baranjskoj županiji u razdoblju od 2022. do 2025. godine, vidljiv je trend povećanja broja stanovnika na području županije. U spomenutom su se razdoblju u Osječko-baranjsku županiju doselile 11.654 osobe, a u druge dijelove Hrvatske ili inozemstvo odselila se ukupno 10.231 osoba, što znači da je ostvaren pozitivan migracijski saldo te da je broj doseljenih veći od broja odseljenih za 1.423 osobe. Slikovito rečeno, u posljednje četiri godine u Osječko-baranjsku županiju doselilo je stanovnika koliko ih otprilike živi u naselju Tenja.
„Kad je 2017. tim na čelu s Ivanom Anušićem preuzeo odgovornost za Osječko-baranjsku županiju, bili smo savršeno svjesni da nas čeka ogromni posao, preokretanje niza negativnih trendova, nepovoljnih okolnosti i predrasuda kojima su Slavonija i Baranja bile godinama izložene. Tada sam bila pročelnicom i dijelom tima, a danas sam kao županica na čelu tima - nastavljamo raditi, graditi te ispravljati nepravde. Strateška politika i uporni rad na projektima - daju konkretne rezultate. Ono što je započeto prije nepunog desetljeća – danas daje rezultate. Po prvi put u novijoj povijesti bilježimo povratak naših sugrađana iz inozemstva, a pogotovo raduje činjenica da se nerijetko radi o povratku obitelji s djecom te da se ne vraćaju samo u urbana središta, nego i u manja naselja naše županije. To je najkonkretniji i najosjetljiviji pokazatelj demografskog kretanja. Nadalje, projektom Naša Slavonija i Baranja – naš dom – izgradnjom kuća za mlade – potičemo ravnomjerni ostanak i zdravi razvoj mladih obitelji, a generacijskim projektom novog KBC-a Osijek brinemo o zdravlju svih generacija Slavonije i Baranje“, ističe Tramišak.
Osobito važan naglasak stavljen je na potporu mladim obiteljima. Upravo s tim ciljem pokrenut je program „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“, započet u mandatu županice Nataše Tramišak, kojim se želi pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja i stvaranju sigurnih uvjeta za planiranje i proširenje obitelji. Program je osmišljen dvojako - usmjeren je na izgradnju obiteljskih kuća i višestambenih zgrada u onim jedinicama lokalne samouprave koje su se prijavile na naš javni poziv te na pružanje konkretne financijske potpore obiteljima koje žele graditi ili uređivati svoj dom na području županije u iznosu od tri do deset tisuća eura. Time se dodatno potiče ostanak mladih ljudi te njihov dugoročni život u Slavoniji i Baranji.
Uz to, kontinuirano se ulaže u obrazovanje, zdravstvenu infrastrukturu, prometnu povezanost i druge javne usluge koje značajno utječu na kvalitetu svakodnevnog života. Paralelno s tim provode se i mjere usmjerene na jačanje poduzetničkog okruženja, potporu poduzetnicima početnicima te razvoj malog i srednjeg poduzetništva, što dodatno doprinosi gospodarskoj stabilnosti i otvaranju novih prilika za zapošljavanje.
Sve navedene aktivnosti dio su šire razvojne strategije Osječko-baranjske županije koja ima jasan cilj – stvoriti uvjete u kojima će mladi ljudi i obitelji moći ostvariti svoju budućnost upravo ovdje. Sve veći broj povratnika, osobito obitelji s djecom, potvrđuje da Slavonija i Baranja ponovno postaju prostor prilika, razvoja i kvalitetnog života.
Foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)