Kad je 2017. tim na čelu s Ivanom Anušićem preuzeo odgovornost za Osječko-baranjsku županiju, bili smo savršeno svjesni da nas čeka ogromni posao, preokretanje niza negativnih trendova, nepovoljnih okolnosti i predrasuda kojima su Slavonija i Baranja bile godinama izložene. Tada sam bila pročelnicom i dijelom tima, a danas sam kao županica na čelu tima - nastavljamo raditi, graditi te ispravljati nepravde. Strateška politika i uporni rad na projektima - daju konkretne rezultate. Ono što je započeto prije nepunog desetljeća – danas daje rezultate. Po prvi put u novijoj povijesti bilježimo povratak naših sugrađana iz inozemstva, a pogotovo raduje činjenica da se nerijetko radi o povratku obitelji s djecom te da se ne vraćaju samo u urbana središta, nego i u manja naselja naše županije. To je najkonkretniji i najosjetljiviji pokazatelj demografskog kretanja. Nadalje, projektom Naša Slavonija i Baranja – naš dom – izgradnjom kuća za mlade – potičemo ravnomjerni ostanak i zdravi razvoj mladih obitelji, a generacijskim projektom novog KBC-a Osijek brinemo o zdravlju svih generacija Slavonije i Baranje

U posljednjih nekoliko godinabilježi sve, a posebnočinjenica da jedugogodišnji trendte da se sve veći broj ljudi odlučuje nau rodni kraj. Među povratnicima posebno se ističukoje u Osječko-baranjskoj županiji prepoznajuokruženje za život, rad i odrastanje.Najkonkretniji i najosjetljiviji pokazatelj demografskog kretanja povratak jeu odgojno-obrazovne ustanove na području županije - od togau osnovne škole iu vrtiće.Prema podacima, odnosno evidenciji prijava i odjava prebivališta, a vezano za kretanje stanovništva u Osječko-baranjskoj županiji u razdoblju od 2022. do 2025. godine, vidljiv je trendstanovnika na području županije. U spomenutom su se razdoblju u Osječko-baranjsku županiju doselile, a u druge dijelove Hrvatske ili inozemstvo odselila se ukupno, što znači da je ostvaren pozitivan migracijski saldo te da je broj doseljenih veći od broja odseljenih za. Slikovito rečeno, u posljednje četiri godine u Osječko-baranjsku županiju doselilo je stanovnika koliko ih otprilike živi u naselju“, ističe Tramišak.Osobito važan naglasak stavljen je na potporu mladim obiteljima. Upravo s tim ciljem pokrenut je program „“, započet u mandatu županice, kojim se želi pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja i stvaranjuza planiranje i proširenje obitelji. Program je osmišljen dvojako - usmjeren je na izgradnju obiteljskih kuća i višestambenih zgrada u onim jedinicama lokalne samouprave koje su se prijavile na naš javni poziv te na pružanje konkretne financijske potpore obiteljima koje žele graditi ili uređivati svoj dom na području županije u iznosu od tri do deset tisuća eura. Time se dodatno potiče ostanak mladih ljudi te njihov dugoročni život u Slavoniji i Baranji.Uz to, kontinuirano se ulaže u obrazovanje, zdravstvenu infrastrukturu, prometnu povezanost i druge javne usluge koje značajno utječu na kvalitetu svakodnevnog života. Paralelno s tim provode se i mjere usmjerene naokruženja, potporu poduzetnicima početnicima te razvoj malog i srednjeg poduzetništva, što dodatno doprinosi gospodarskoj stabilnosti i otvaranju novih prilika za zapošljavanje.Sve navedene aktivnosti dio su šireOsječko-baranjske županije koja ima jasan cilj – stvoriti uvjete u kojima će mladi ljudi i obitelji moći ostvariti svoju budućnost upravo ovdje. Sve veći broj povratnika, osobito obitelji s djecom, potvrđuje da Slavonija i Baranja ponovno postaju prostor prilika, razvoja i kvalitetnog života.