Sunčano vrijeme na kratko prekidaju pljuskovi i grmljavina
11.03.2026. 8:45
Danas će biti pretežno sunčanom, tijekom poslijepodneva jači razvoj oblaka, a lokalno su mogući pljuskovi. Dnevna temperatura do 19°C.
U četvrtak nas očekuje promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, u prvom dijelu dana uglavnom na Jadranu i u predjelima uz njega, a zatim drugdje u unutrašnjosti. Prijepodne u središnjim i istočnim predjelima povremena sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 19°C.
U petak razvedravanje. Još u ranim jutarnjim satima mogući tmurni oblaci, no tijekom dana pretežno vedro. Jutarnja temperatura do 9°C, a dnevna do 17°C. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar.
Za vikend će biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 17°C.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
U četvrtak nas očekuje promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, u prvom dijelu dana uglavnom na Jadranu i u predjelima uz njega, a zatim drugdje u unutrašnjosti. Prijepodne u središnjim i istočnim predjelima povremena sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 19°C.
U petak razvedravanje. Još u ranim jutarnjim satima mogući tmurni oblaci, no tijekom dana pretežno vedro. Jutarnja temperatura do 9°C, a dnevna do 17°C. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar.
Za vikend će biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 17°C.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)