Plesni studio Wings

potvrdio kvalitetu

zapažene rezultate

Cro Dance

četiri medalje

predanost, talent i kontinuirani rad

Laura Blašković

srebrnu medalju

posebnu nagradu

najbolju grupnu koreografiju

međunarodna natjecanja u Pragu i Beču

veliko priznanje

iznimno ponosni

Foto: PS Wings

iz Osijeka ponovno jesvog rada ostvarivšina plesnom natjecanjuodržanom u Požegi.Talentirani plesači iz Osijeka kući su se vratili s ukupno– dvije zlatne i dvije srebrne – čime su još jednom pokazalikoji ulažu u ples.Poseban uspjeh ostvarila jekoja je u kategoriji lyrical solo osvojila, istaknuvši se emotivnom i tehnički zahtjevnom izvedbom.Uz medalje, studio Wings osvojio je izacijelog natjecanja, uz poziv na, što predstavljaza kreativnost, timski rad i koreografski pristup studija.Iz studija poručuju kako suna svoje plesače te da su ovakvi rezultati potvrda truda, discipline i ljubavi prema plesu koju svakodnevno njeguju.Natjecanje Cro Dance u Požegi okupilo je stotine plesača iz Hrvatske, a uspjeh plesnog studija Wings još jednom je pokazao kako Osijek ima snažnu i talentiranu plesnu scenu.