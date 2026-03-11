Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Kultura
Plesni studio Wings iz Osijeka ponovno je potvrdio kvalitetu svog rada ostvarivši zapažene rezultate na plesnom natjecanju Cro Dance održanom u Požegi.

Talentirani plesači iz Osijeka kući su se vratili s ukupno četiri medalje – dvije zlatne i dvije srebrne – čime su još jednom pokazali predanost, talent i kontinuirani rad koji ulažu u ples.

Poseban uspjeh ostvarila je Laura Blašković koja je u kategoriji lyrical solo osvojila srebrnu medalju, istaknuvši se emotivnom i tehnički zahtjevnom izvedbom.

Uz medalje, studio Wings osvojio je i posebnu nagradu za najbolju grupnu koreografiju cijelog natjecanja, uz poziv na međunarodna natjecanja u Pragu i Beču, što predstavlja veliko priznanje za kreativnost, timski rad i koreografski pristup studija.

Iz studija poručuju kako su iznimno ponosni na svoje plesače te da su ovakvi rezultati potvrda truda, discipline i ljubavi prema plesu koju svakodnevno njeguju.

Natjecanje Cro Dance u Požegi okupilo je stotine plesača iz Hrvatske, a uspjeh plesnog studija Wings još jednom je pokazao kako Osijek ima snažnu i talentiranu plesnu scenu.






Foto: PS Wings


Objavio: Redakcija 031




