Veliki uspjeh osječkog studija Wings: medalje i posebna nagrada na Cro Danceu
11.03.2026. 7:50
Plesni studio Wings iz Osijeka ponovno je potvrdio kvalitetu svog rada ostvarivši zapažene rezultate na plesnom natjecanju Cro Dance održanom u Požegi.
Talentirani plesači iz Osijeka kući su se vratili s ukupno četiri medalje – dvije zlatne i dvije srebrne – čime su još jednom pokazali predanost, talent i kontinuirani rad koji ulažu u ples.
Poseban uspjeh ostvarila je Laura Blašković koja je u kategoriji lyrical solo osvojila srebrnu medalju, istaknuvši se emotivnom i tehnički zahtjevnom izvedbom.
Uz medalje, studio Wings osvojio je i posebnu nagradu za najbolju grupnu koreografiju cijelog natjecanja, uz poziv na međunarodna natjecanja u Pragu i Beču, što predstavlja veliko priznanje za kreativnost, timski rad i koreografski pristup studija.
Iz studija poručuju kako su iznimno ponosni na svoje plesače te da su ovakvi rezultati potvrda truda, discipline i ljubavi prema plesu koju svakodnevno njeguju.
Natjecanje Cro Dance u Požegi okupilo je stotine plesača iz Hrvatske, a uspjeh plesnog studija Wings još jednom je pokazao kako Osijek ima snažnu i talentiranu plesnu scenu.
Foto: PS Wings
