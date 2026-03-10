graničnom prijelazu Ilok, Principovac

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Ovlašteni carinski službenici naspriječili su pokušajgotovine u carinsko područje Europske unije u iznosu odZbog počinjenog prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju, fizičkoj osobi, državljaninu Republike Hrvatske, izdan je, izvijestili su iz Carinske uprave.Naime, utvrđeno je da je prilikom ulaska u Europsku uniju na putničkom ulazu KM Principovac II, kao vozač osobnog vozila bosanskohercegovačkih registarskih oznaka,obvezu prijave gotovine Carinskoj upravi u pisanom ili elektroničkom obliku putem obrasca za prijavu gotovine.Neprijavljena gotovina pronađena je u osobnoj prtljazi među osobnim stvarima u prtljažnom prostoru vozila.Za počinjeni prekršaj izrečena je novčana kazna u iznosu odpodsjeća da su putnici koji ulaze ili izlaze iz Europske unije dužni prijaviti gotovinu u iznosu od 10.000 eura ili više, odnosno protuvrijednost u drugim valutama, putem propisanog obrasca.