Carina otkrila neprijavljenu gotovinu od 46.650 eura
10.03.2026. 19:02
Ovlašteni carinski službenici na graničnom prijelazu Ilok, Principovac spriječili su pokušaj nezakonitog unosa gotovine u carinsko područje Europske unije u iznosu od 46.650,00 eura.
Zbog počinjenog prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju, fizičkoj osobi, državljaninu Republike Hrvatske, izdan je prekršajni nalog, izvijestili su iz Carinske uprave.
Naime, utvrđeno je da je prilikom ulaska u Europsku uniju na putničkom ulazu KM Principovac II, kao vozač osobnog vozila bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, propustio ispuniti obvezu prijave gotovine Carinskoj upravi u pisanom ili elektroničkom obliku putem obrasca za prijavu gotovine.
Neprijavljena gotovina pronađena je u osobnoj prtljazi među osobnim stvarima u prtljažnom prostoru vozila.
Za počinjeni prekršaj izrečena je novčana kazna u iznosu od 13.000,00 eura.
Carinska uprava podsjeća da su putnici koji ulaze ili izlaze iz Europske unije dužni prijaviti gotovinu u iznosu od 10.000 eura ili više, odnosno protuvrijednost u drugim valutama, putem propisanog obrasca.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Zbog počinjenog prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju, fizičkoj osobi, državljaninu Republike Hrvatske, izdan je prekršajni nalog, izvijestili su iz Carinske uprave.
Naime, utvrđeno je da je prilikom ulaska u Europsku uniju na putničkom ulazu KM Principovac II, kao vozač osobnog vozila bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, propustio ispuniti obvezu prijave gotovine Carinskoj upravi u pisanom ili elektroničkom obliku putem obrasca za prijavu gotovine.
Neprijavljena gotovina pronađena je u osobnoj prtljazi među osobnim stvarima u prtljažnom prostoru vozila.
Za počinjeni prekršaj izrečena je novčana kazna u iznosu od 13.000,00 eura.
Carinska uprava podsjeća da su putnici koji ulaze ili izlaze iz Europske unije dužni prijaviti gotovinu u iznosu od 10.000 eura ili više, odnosno protuvrijednost u drugim valutama, putem propisanog obrasca.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)