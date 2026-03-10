ne mora previše

Statistika u nogometutoga otkriti o nečijem učinku na terenu, ali ipak dajei skrene pozornost na neke stvari koje nerijetko možda i ne primjetimo na terenu, a ipak su bitne za momčad. U tom kontekstu gledamo i na podatke koji stižu iz međunarodnogi tiču se upravo, odnosno nogometne analitike. Nama je posebno zanimljiva kategorija napadača čija su dodavanja prema suigračima u završnoj trećini najpreciznija i dovode do opasnih situacija i utrčavanja pred suparnička vrata, a u odnosu na sve stvorene prilike tijekom neke utakmice.Naime,je u toj kategorizaciji (most altruistic centre forwards) pri samome vrhui to po iznimnokoji se odnosi na čakiz cijeloga svijeta! Naš je napadač na iznimno visokom, četvrtom mjestu satakvih proigravanja, što je odličan pokazatelj! Ispred njega su samoiz Hapoel Tel Aviva (62,5 %),iz Milana (61,7) iiz Lensa (61,4)! Dakako da i to nešto govori o Arnelovom pozicioniranju na travnjaku i načinu na koji je u stanju dovesti nekoga od svojih suigrača u obećavajuću poziciju kada je riječ o završnici napadačkih akcija, kao i o značaju kojega općenito ima u redovima Bijelo-plavih.