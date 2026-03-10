Svjetsko priznanje za Jakupovića: četvrto mjesto među "altruističnim" špicama
10.03.2026. 18:11
Statistika u nogometu ne mora previše toga otkriti o nečijem učinku na terenu, ali ipak daje određene spoznaje i skrene pozornost na neke stvari koje nerijetko možda i ne primjetimo na terenu, a ipak su bitne za momčad. U tom kontekstu gledamo i na podatke koji stižu iz međunarodnog Centra za sportske studije CIES- i tiču se upravo detaljnijih istraživanja, odnosno nogometne analitike. Nama je posebno zanimljiva kategorija napadača čija su dodavanja prema suigračima u završnoj trećini najpreciznija i dovode do opasnih situacija i utrčavanja pred suparnička vrata, a u odnosu na sve stvorene prilike tijekom neke utakmice.
Uzorak iz čak 42 svjetske lige!
Naime, Arnel Jakupović je u toj kategorizaciji (most altruistic centre forwards) pri samome vrhu špic-igrača i to po iznimno velikom uzorku koji se odnosi na čak 42 lige iz cijeloga svijeta! Naš je napadač na iznimno visokom, četvrtom mjestu sa 61,3 posto takvih proigravanja, što je odličan pokazatelj! Ispred njega su samo Daniel Dappa iz Hapoel Tel Aviva (62,5 %), Christopher Nkunku iz Milana (61,7) i Odsonne Edouard iz Lensa (61,4)! Dakako da i to nešto govori o Arnelovom pozicioniranju na travnjaku i načinu na koji je u stanju dovesti nekoga od svojih suigrača u obećavajuću poziciju kada je riječ o završnici napadačkih akcija, kao i o značaju kojega općenito ima u redovima Bijelo-plavih.
Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv
