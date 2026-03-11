Servisne informacije [11. ožujka 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
11.03.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U središnjim predjelima djelomice, prijepodne na istoku i pretežno sunčano, a poslijepodne su uz jači razvoj oblaka lokalno mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura 4°C, a dnevna do 19°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:00 sati - Ukrinska 14-36, 19-49, Veličanska 1-11
Briješće
od 8:30 do 12:30 sati - Grobljanska 6-40, 1-53, Tiha 6, Tiha ulica 2-20, 1-97, Ulica jorgovana 14, 7-25, Zelena 58, Zelena ulica 36-114, 3/c-83 nep
Dalj, Dalj planina
od 8:00 do 14:00 sati - Dalj: Janoša Totha 86, 77-145, Rudina dolovi 10-286, 11-117, Rudina gradac 4, 3-5, Rudina ljubojev čot 34, Rudina pejakov čot 4, 10, 11-31/b, Rudina sadovi 36, 88, Rudina vujinov čot 122,
Dalj planina: Planina Daljska 22-134, 65-135
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [05.-11.03.2026.] [program]
- CineStar Osijek [05.-11.03.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- Tjedan psihologije 2026. - program
- Dan otvorenih vrata Waldorfske škole u Osijeku
- FFOS: Predstavljanje knjige "Planiranje, izgradnja i vrednovanje knjižničnih prostora"
