Osječka Orqa osigurala 12,7 milijuna eura za globalno širenje proizvodnje
10.03.2026. 13:32
Orqa, vodeća europska tvrtka specijalizirana za razvoj i proizvodnju FPV (first-person view) dronova i besposadnih zračnih sustava (UAS), objavila je kako je uspješno prikupila 12,7 milijuna eura u Series A investicijskoj rundi. Financiranje je predvodio fond Expeditions, jedan od vodećih investitora usmjerenih na rane faze ulaganja u europski sigurnosni sektor. U rundi su sudjelovali i AYMO Ventures – prvi hrvatski fond koji je investirao u Orqu – te Lightspeed Venture Partners, Taiwania Capital i Radius Capital.
Iz proizvodnih pogona u Osijeku, koji imaju kapacitet od 280.000 dronova godišnje, Orqa planira proširiti svoj provjereni operativni model na globalnu razinu. Tvrtka namjerava proizvoditi standardizirane sustave temeljene na vlastitom dizajnu i komponentama putem međunarodne mreže pouzdanih proizvodnih partnera.
Projekt, nazvan „Globalni program distribuirane proizvodnje“, omogućit će Orqi povećanje proizvodnih kapaciteta na više od milijun dronova godišnje. Istodobno će se ojačati otporan lanac opskrbe za tehnologiju dvojne namjene i olakšati plasman proizvoda na različita svjetska tržišta, uz kraće rokove isporuke, jednostavniju logistiku i manje regulatornih prepreka. Partnerstva su već uspostavljena u ključnim regijama, uključujući Sjevernu Ameriku, Europu, Bliski istok i Indo-pacifik, dok su novi sporazumi u pripremi kako bi se dodatno proširila globalna prisutnost tvrtke.
Tržište dronova posljednjih godina bilježi snažan rast, a procjenjuje se da će njegova vrijednost do 2030. dosegnuti 29,8 milijardi dolara. Iako je riječ o tehnologiji koja ima ključnu ulogu u modernoj obrani, dronovi sve brže pronalaze primjenu i u komercijalnom sektoru, gdje se očekuje godišnja stopa rasta između 8 i 14 posto. Taj trend potiče sve šira integracija dronova u industrijske procese, poput nadzora, inspekcije i održavanja kritične infrastrukture.
Foto: Facebook/Screenshot
