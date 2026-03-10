Orqa

Foto: Facebook/Screenshot

, vodeća europska tvrtka specijalizirana zaFPV (first-person view) dronova i besposadnih zračnih sustava (UAS), objavila je kako je uspješno prikupilau Series A investicijskoj rundi. Financiranje je predvodio fondjedan od vodećih investitora usmjerenih na rane faze ulaganja u europski sigurnosni sektor. U rundi su sudjelovali i– prvi hrvatski fond koji je investirao u Orqu – teIz proizvodnih pogona u Osijeku, koji imaju kapacitet odgodišnje, Orqa planirasvoj provjereni operativni model na. Tvrtka namjerava proizvodititemeljene nadizajnu i komponentama putem međunarodne mreže pouzdanih proizvodnih partnera.Projekt, nazvan „“, omogućit će Orqina više od milijun dronova godišnje. Istodobno će seopskrbe za tehnologiju dvojne namjene i olakšati plasman proizvoda na različita svjetska tržišta, uz kraće rokove isporuke, jednostavniju logistiku i manje regulatornih prepreka. Partnerstva su već uspostavljena u ključnim regijama, uključujući, dok su novi sporazumi u pripremi kako bi se dodatno proširila globalna prisutnost tvrtke.Tržište dronova posljednjih godina bilježi, a procjenjuje se da će njegova vrijednost do 2030. dosegnuti. Iako je riječ o tehnologiji koja imau modernoj obrani, dronovi sve brže pronalaze primjenu i u komercijalnom sektoru, gdje se očekuje godišnja stopa rasta između 8 i 14 posto. Taj trend potiče sve šira integracija dronova u industrijske procese, poput nadzora, inspekcije i održavanja kritične infrastrukture.