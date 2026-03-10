Ukidanje presude Smažilu: Visoki kazneni sud vratio slučaj na ponovno suđenje
10.03.2026. 13:01
Visoki kazneni sud ocijenio je da prvostupanjski sud nije pravilno ocijenio dokaze, ni pojedinačno ni u međusobnoj povezanosti, kao ni u odnosu na obranu optuženika.
Visoki kazneni sud Republike Hrvatske objavio je razloge zbog kojih je ukinuo prvostupanjsku presudu bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo osječke studentice Mihaele Berak. Sud je prihvatio žalbu optuženika te predmet vratio Županijskom sudu u Osijeku na ponovno suđenje. Prvostupanjskom presudom Smažil je bio proglašen krivim za ubojstvo.
U priopćenju suda navodi se kako se optuženiku stavlja na teret da je u rujnu 2023. u stanu iz službenog pištolja, koji je zadužio kao policijski službenik, ispalio hitac u glavu djevojke, od čega je ona na mjestu preminula.
Visoki kazneni sud utvrdio je da prvostupanjski sud nije proveo odgovarajuću analizu pojedinih ključnih okolnosti. Izostala je detaljna procjena međusobnog položaja optuženika i žrtve te položaja pištolja u trenutku ispaljenja hica, što je važno za utvrđivanje subjektivnih obilježja kaznenog djela i provjeru obrane optuženika u vezi s kronologijom događaja.
Sud također nije analizirao psihofizičko stanje optuženika neposredno nakon događaja, iako ga je sam smatrao relevantnim. Nije razmotren ni nalaz i mišljenje psihijatrijskog vještaka o strukturi ličnosti optuženika i prirodi njegova odnosa sa žrtvom, s kojom je bio u emotivnoj vezi. Uz to, nije analizirana ni komunikacija žrtve s drugim osobama neposredno prije događaja, koja bi mogla rasvijetliti okolnosti u kojima je došlo do incidenta.
U ponovljenom postupku prvostupanjski sud morat će temeljito ocijeniti sve ranije izvedene dokaze, a po potrebi provesti i nove, te ih dovesti u vezu s obranom optuženika kako bi utvrdio postoje li sva bitna obilježja kaznenog djela ubojstva. Nakon toga donijet će novu, zakonski utemeljenu i obrazloženu odluku.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
