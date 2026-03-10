Visoki kazneni sud

Foto: Osijek031.com/Arhiv

ocijenio je da prvostupanjski sudocijenio dokaze, ni pojedinačno ni u međusobnoj povezanosti, kao ni u odnosu na obranu optuženika.Visoki kazneni sud Republike Hrvatske objavio je razloge zbog kojih jebivšem policajcuza ubojstvo osječke studentice. Sud jeoptuženika te predmetŽupanijskom sudu u Osijeku na. Prvostupanjskom presudom Smažil je bio proglašenU priopćenju suda navodi se kako se optuženiku stavlja na teret da je u rujnu 2023. u stanu iz, koji je zadužio kao policijski službenik,u glavu djevojke, od čega je ona na mjestu preminula.Visoki kazneni sud utvrdio je da prvostupanjski sudodgovarajuću analizu pojedinih ključnih okolnosti. Izostala jemeđusobnog položaja optuženika i žrtve te položaja pištolja u trenutku ispaljenja hica, što jeza utvrđivanje subjektivnih obilježja kaznenog djela i provjeru obrane optuženika u vezi s kronologijom događaja.Sud takođerpsihofizičko stanje optuženika neposredno nakon događaja, iako ga je sam smatrao relevantnim.ni nalaz i mišljenjeo strukturi ličnosti optuženika i prirodi njegova odnosa sa žrtvom, s kojom je bio u emotivnoj vezi. Uz to,ni komunikacija žrtve s drugim osobama neposredno prije događaja, koja bi mogla rasvijetliti okolnosti u kojima je došlo do incidenta.U ponovljenom postupku prvostupanjski sud morat ćesve ranije izvedene dokaze, a po potrebi provesti i nove, te ih dovesti u vezu s obranom optuženika kako bi utvrdio postoje li svakaznenog djela ubojstva. Nakon toga donijet će novu, zakonski utemeljenu i obrazloženu odluku.