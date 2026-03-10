Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
U drugom polugodištu 2025. prosječna cijena četvornog metra novog stana u Hrvatskoj iznosila je 2.885 eura (bez POS-a), što je 8,8 % više nego godinu ranije, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. U Zagrebu je prosjek bio 3.436 eura (+14,6 %), dok je u ostalim naseljima iznosio 2.649 eura (+10,7 %).

Ako se uključe i stanovi iz programa društveno poticane stanogradnje (POS), prosječna cijena svih prodanih stanova bila je 2.861 euro po kvadratu, što je 9,4 % više nego u istom razdoblju 2024. godine. POS stanovi imali su prosječnu cijenu od 1.623 eura po kvadratu, uz rast od 23,3 %.

Tijekom 2025. u Hrvatskoj je prodano ukupno 4.319 novih stanova – 1.891 u Zagrebu i 2.428 u ostalim naseljima. Od toga su samo 46 bili POS stanovi, dok su većinu (4.273) prodala trgovačka društva i druge pravne osobe.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


