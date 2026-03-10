2.885 eura

8,8 % više

Državnog zavoda za statistiku

3.436 eura

2.649 eura

2.861 euro

9,4 % više

1.623 eura

23,3 %.

4.319 novih stanova

Foto: Osijek031.com/Arhiv

U drugom polugodištu 2025. prosječna cijena četvornog metra novog stana u Hrvatskoj iznosila je(bez POS-a), što jenego godinu ranije, pokazuju podaci. U Zagrebu je prosjek bio(+14,6 %), dok je u ostalim naseljima iznosio(+10,7 %).Ako se uključe i stanovi iz programa društveno poticane stanogradnje (POS), prosječna cijena svih prodanih stanova bila jepo kvadratu, što jenego u istom razdoblju 2024. godine. POS stanovi imali su prosječnu cijenu odpo kvadratu, uz rast odTijekom 2025. u Hrvatskoj je prodano ukupno– 1.891 u Zagrebu i 2.428 u ostalim naseljima. Od toga su samo 46 bili POS stanovi, dok su većinu (4.273) prodala trgovačka društva i druge pravne osobe.