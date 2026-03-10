Od danas na snazi nove cijene goriva
10.03.2026. 10:36
Na izvanrednoj sjednici Vlada RH je ponovno ograničila cijene goriva.
Idućih 14 dana za litru benzina vozači će morati izdvojiti 1,50 eura, litra dizela je 1,55 eura, a cijena plavog dizela je 89 centi.
Podsjetimo, poskupljenje goriva dolazi u trenutku snažnog rasta cijena nafte na globalnoj razini, a potaknutog i početkom rata u Iranu.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
