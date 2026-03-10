Serija provala u Osijeku: 55-godišnjak krao iz apartmana pa “peglao” tuđu karticu
10.03.2026. 9:58
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika PU osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 55-godišnjak na području Osijeka počinio dvije teške krađe i računalnu prijevaru.
Naime, 55-godišnjak je od 5. do 20. veljače u Osijeku dva puta provalio u apartmane u vlasništvu 69-godišnjaka iz kojih je ukrao brojila, usisavače i prehrambene proizvode pričinivši 69-godišnjem vlasniku materijalnu štetu u ukupnom iznosu od oko 400 eura, izvijestili su iz policije.
Isto tako, 55-godišnjak je krajem veljače koristio bankovnu karticu s kojom je obavio više transakcija, čime je 66-godišnjem vlasniku pričinio materijalnu štetu u ukupnom iznosu od oko 1.127 eura, dodaju iz policije.
Protiv osumnjičenog slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Naime, 55-godišnjak je od 5. do 20. veljače u Osijeku dva puta provalio u apartmane u vlasništvu 69-godišnjaka iz kojih je ukrao brojila, usisavače i prehrambene proizvode pričinivši 69-godišnjem vlasniku materijalnu štetu u ukupnom iznosu od oko 400 eura, izvijestili su iz policije.
Isto tako, 55-godišnjak je krajem veljače koristio bankovnu karticu s kojom je obavio više transakcija, čime je 66-godišnjem vlasniku pričinio materijalnu štetu u ukupnom iznosu od oko 1.127 eura, dodaju iz policije.
Protiv osumnjičenog slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)