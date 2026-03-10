Kriminalističkim istraživanjem

PU osječko-baranjske

dvije teške krađe i računalnu prijevaru

dva puta

brojila, usisavače i prehrambene proizvode

400 eura,

bankovnu karticu

1.127 eura

prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku

policijskih službenikautvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 55-godišnjak na području Osijeka počinioNaime, 55-godišnjak je od 5. do 20. veljače u Osijekuprovalio u apartmane u vlasništvu 69-godišnjaka iz kojih je ukraopričinivši 69-godišnjem vlasniku materijalnu štetu u ukupnom iznosu od okoizvijestili su iz policije.Isto tako, 55-godišnjak je krajem veljače koristios kojom je obavio više transakcija, čime je 66-godišnjem vlasniku pričinio materijalnu štetu u ukupnom iznosu od oko, dodaju iz policije.Protiv osumnjičenog slijedi