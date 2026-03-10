Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika PU osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 55-godišnjak na području Osijeka počinio dvije teške krađe i računalnu prijevaru.

Naime, 55-godišnjak je od 5. do 20. veljače u Osijeku dva puta provalio u apartmane u vlasništvu 69-godišnjaka iz kojih je ukrao brojila, usisavače i prehrambene proizvode pričinivši 69-godišnjem vlasniku materijalnu štetu u ukupnom iznosu od oko 400 eura, izvijestili su iz policije.

Isto tako, 55-godišnjak je krajem veljače koristio bankovnu karticu s kojom je obavio više transakcija, čime je 66-godišnjem vlasniku pričinio materijalnu štetu u ukupnom iznosu od oko 1.127 eura, dodaju iz policije.

Protiv osumnjičenog slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031




