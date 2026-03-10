Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Novi rast cijena energenata posebno će pogoditi mikro, male i srednje poduzetnike, koji prvi osjećaju posljedice rasta troškova i inflacijskih pritisaka. U takvim okolnostima nužno je pravodobno djelovati mjerama koje su realne, provedive i usmjerene na smanjenje troškova poslovanja.

UGP stoga predlaže sljedeće ključne mjere:
1. Povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a na 100.000 eura
S obzirom na inflaciju i rast troškova poslovanja, postojeći prag više ne odražava realne gospodarske uvjete. Njegovo povećanje značajno bi administrativno rasteretilo male poduzetnike i obrtnike te pojednostavnilo poslovanje.

2. Dosljednu primjenu načela oportuniteta u inspekcijskom nadzoru
Kaznena politika prema poduzetnicima često je nerazmjerna. UGP smatra da upozorenje treba biti pravilo, a kazna iznimka, osobito kod manjih i nenamjernih prekršaja. Cilj sustava mora biti ispravljanje pogreške, a ne kažnjavanje.

3. Povećanje neoporezivih primitaka na plaću
S obzirom na rast plaća i inflacijske pritiske, postojeći neoporezivi limiti više ne odražavaju realne uvjete poslovanja. Njihovo povećanje omogućilo bi poslodavcima dodatno rasterećenje troškova rada i fleksibilnije nagrađivanje zaposlenika, izvijestili su iz Udruge Glas poduzetnika.

Uz navedeno, UGP smatra važnim otvoriti raspravu o dodatnim mjerama rasterećenja, uključujući skraćenje razdoblja bolovanja na teret poslodavca na najviše 15 dana te smanjenje PDV-a na hranu.

UGP dodatno naglašava važnost kontinuirane evaluacije učinka regulatornih mjera na poslovanje mikro, malih i srednjih poduzetnika.

Ključno je očuvati održivost poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika. UGP stoga poziva Vladu Republike Hrvatske na hitan dijalog kako bi se pravodobno donijele mjere koje će očuvati radna mjesta, smanjiti pritisak na rast cijena proizvoda i usluga te omogućiti održivo povećanje plaća.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




