Rast cijena energenata prijeti malim poduzetnicima: UGP predlaže hitne mjere
10.03.2026. 10:05
Novi rast cijena energenata posebno će pogoditi mikro, male i srednje poduzetnike, koji prvi osjećaju posljedice rasta troškova i inflacijskih pritisaka. U takvim okolnostima nužno je pravodobno djelovati mjerama koje su realne, provedive i usmjerene na smanjenje troškova poslovanja.
UGP stoga predlaže sljedeće ključne mjere:
1. Povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a na 100.000 eura
S obzirom na inflaciju i rast troškova poslovanja, postojeći prag više ne odražava realne gospodarske uvjete. Njegovo povećanje značajno bi administrativno rasteretilo male poduzetnike i obrtnike te pojednostavnilo poslovanje.
2. Dosljednu primjenu načela oportuniteta u inspekcijskom nadzoru
Kaznena politika prema poduzetnicima često je nerazmjerna. UGP smatra da upozorenje treba biti pravilo, a kazna iznimka, osobito kod manjih i nenamjernih prekršaja. Cilj sustava mora biti ispravljanje pogreške, a ne kažnjavanje.
3. Povećanje neoporezivih primitaka na plaću
S obzirom na rast plaća i inflacijske pritiske, postojeći neoporezivi limiti više ne odražavaju realne uvjete poslovanja. Njihovo povećanje omogućilo bi poslodavcima dodatno rasterećenje troškova rada i fleksibilnije nagrađivanje zaposlenika, izvijestili su iz Udruge Glas poduzetnika.
Uz navedeno, UGP smatra važnim otvoriti raspravu o dodatnim mjerama rasterećenja, uključujući skraćenje razdoblja bolovanja na teret poslodavca na najviše 15 dana te smanjenje PDV-a na hranu.
UGP dodatno naglašava važnost kontinuirane evaluacije učinka regulatornih mjera na poslovanje mikro, malih i srednjih poduzetnika.
Ključno je očuvati održivost poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika. UGP stoga poziva Vladu Republike Hrvatske na hitan dijalog kako bi se pravodobno donijele mjere koje će očuvati radna mjesta, smanjiti pritisak na rast cijena proizvoda i usluga te omogućiti održivo povećanje plaća.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
