Osijek postaje središte lova, ribolova i turizma – stiže 21. SALORI
10.03.2026. 9:29
U prostoru Gospodarskog centra u Osijeku od petka, 24. do nedjelje, 26. travnja održat će se 21. SALORI – sajam lova, ribolova i turizma, događanje koje svake godine okuplja ljubitelje lova, ribolova, prirode i boravka na otvorenom.
SALORI već više od dva desetljeća predstavlja mjesto susreta struke, proizvođača opreme i svih zaljubljenika u prirodu, promovirajući bogatstvo lovne, ribolovne i turističke ponude kontinentalne Hrvatske.
Tijekom tri dana sajma posjetitelje očekuje zanimljiv program i raznovrsna ponuda izlagača, od predstavljanja lovačkih i ribolovnih saveza i društava, preko opreme za lov i ribolov, do sadržaja vezanih uz kontinentalni turizam i boravak u prirodi. Sajam donosi popratne sadržaje poput edukativnih radionica, gastronomske ponude te aktivnosti namijenjenih svim generacijama.
Organizatori sajma su Osječko-baranjska županija i Gospodarski centar Osječko-baranjske županije d.o.o., u suradnji s Hrvatskim lovačkim savezom, Lovačkim savezom Osječko-baranjske županije te Hrvatskim športsko ribolovnim savezom.
Pozivamo sve zainteresirane izlagače, proizvođače i distributere lovačke i ribolovne opreme, turističke zajednice, OPG-ove, obrtnike, udruge i sve koji žele predstaviti proizvode i usluge povezane s boravkom u prirodi da se prijave za sudjelovanje na ovogodišnjem izdanju sajma SALORI.
Sudjelovanje na sajmu pruža priliku za:
- predstavljanje proizvoda i usluga širokoj publici
- povezivanje s partnerima iz sektora lova, ribolova i turizma
- promociju brenda i novih proizvoda
