Upravo sam se jučer vratila u Hrvatsku. Jako sam zadovoljna s rezultatima, a posebno s preskokom

Prvi put sam ušla u finale Svjetskog kupa, i prvi put na preskoku na tako velikom natjecanju

U Cottbusu sam prvi put zapravo nastupila na preskoku i dobro sam skočila svoje skokove. To mi je dalo dodatnu motivaciju da nastavim dalje s preskokom. Mislim da se to već potvrdilo ulaskom u finale u Bakuu. No, Cottbus i Baku bili su testni za glavni cilj prvog dijela sezone, za Svjetski kup u Osijeku koji nas čeka za tri tjedna, a tamo želim probati napraviti novi skok kako bih povećala šanse na preskoku.

najdražoj spravi - gredi - te na tlu

Na gredi sam dodala novi naskok, pa sada pokušavam još dodatno ustabiliti vježbu i poraditi na čistoći. Sve u svemu, zadovoljna sam s te tri sprave. Jasno, puno mi je teže nastupati više dana zaredom na natjecanjima, ali drago mi je kako napredujem

najbolje

Osijek mi je posebno bitan jer je pred domaćom publikom. Osjećaj nastupa tamo je nevjerojatan, neopisiv. Zato sam ulaskom u ovu sezonu najviše željela upasti u hrvatski tim baš za Osijek. Od prošle godine imam stvarno lijepe uspomene, ali voljela bih ih još poboljšati ulaskom u finale. I roditelji će me ponovo doći gledati, a baš kao što mi ta nevjerojatna publika tamo da snagu da dam najbolje od sebe, pogled na tribine i obitelj nekako me dodatno smiri. Obitelj mi je najveća podrška i zahvalna sam im na svemu što rade kako bi ostvarila svoje snove, jer znam da se i oni puno žrtvuju

kriv

Stariji brat je trenirao gimnastiku i prekopirala sam ga. Uvijek ću mu biti zahvalna na tome. Doduše, uvijek sam kao mala skakala po kući, radila zvijezde i stojeve. Mislim da ni nije bilo zapravo pitanje koji sport bi bio najbolji za mene

Dodatnu motivaciju dalo mi je to što sam stalno na YouTubeu gledala poznate gimnastičarke na svjetskim natjecanjima i htjela postati baš kao i one. Ipak, najveći utjecaj je sigurno imala moja trenerica Julija Ljubančić koja me gurala naprijed i omogućila da sam danas ovdje gdje jesam

višebojska i prvakinja Hrvatske na tlu i gredi

3. razreda Salezijanske klasične gimnazije

Zato što želim svugdje dati maksimum, ali to je ponekad stvarno zahtjevno. Jedan moj dan uglavnom izgleda tako da rano ujutro odem u školu, a ponekad moram otići sa zadnjih sati kako bih stigla na trening koji traje minimalno četiri sata. Nakon toga dođem doma, večeram, naučim nešto što mi je potrebno za sutradan i to je zapravo to. Svaki dan je relativno isti. Ako imam malo slobodnog vremena, podružila bih se s prijateljima, ali u zadnje vrijeme od umora najviše volim ostati doma, odmarati i podružiti se s obitelji.

nisu ni blizu idealnih

To mi je puno pomoglo. U toj dvorani najčešće imamo i kontrolne treninge reprezentacije, pa sam se već privikla na sprave i lakše mi je sada natjecati se. Radim na tome da mi natjecanja postanu lakša, da imam manje pritiska. I mislim da sam i u tome napredovala, da sam sada stabilnija i smirenija nego prije. Kad mi je teško na treninzima, motiviram se tako da se sjetim da želim ići u Los Angeles i da sam svakim danom sve bliže Olimpijskim igrama. Želja mi je otići na Igre, to mi je san od malena

Jako mi je drago što će Hrvatska ovog ljeta biti domaćin Europskog prvenstva u Zagrebu. Mislim da će atmosfera biti ista kao i u Osijeku, sjajna. Osječka publika nikada nije razočarala, vjerujem da će se to preslikati u Zagrebu. Naravno, voljela bih biti dio tima za EP, jer, ovo je povijesno EP za našu zemlju. Sigurno će biti i dosta veliki pritisak nastupati pred domaćom publikom, ali svakako bih voljela izboriti mjesto u reprezentaciji. Bila bi to jedna od ljepših uspomena u mojoj karijeri

Foto: Marko Banić/Reroot

Prije godinu dana, sa samo 16 godina, bila jeu Osijeku. Iako, finale na gredi izmaklo joj je za samo. Mlada Riječanka(17) u travnju se ponovo, ali sada kao izrazito bitno ime hrvatske gimnastičke reprezentacije ikoja je sjajno otvorila novu sezonu.Iza nje suSvjetskog kupa, Cottbus (12. na preskoku) i prošlog vikenda Baku gdje je bila 5. u finalu preskoka, 10. na gredi i 13. na tlu.“, priznat će Mila..“Do sada je na 11 natjecanja imala tri finala na Svjetskom Challenge kupu i to 2024. u Antalyji (8. na tlu) i Szombathleyju (4. na gredi, 8. na tlu).Uz preskok, Prpić će u Osijeku nastupiti i na svojoj.“Onoželi dati upravo u Osijeku..“Upravo je jedan član obitelji „“ što je Mila završila u gimnastici i to sa samo 3 godine.“, nasmijala se Mila..“Ova aktualna, uz gimnastiku je i odlična učenicau Rijeci, a najteži dio njezinog puta je upravo iskombinirati sve obaveze u školi i gimnastičkoj dvorani.Uvjeti za vrhunsku gimnastiku u njezinoj rodnoj Rijeci, zato Mila sve češće odlazi na treninge u zagrebačku dvoranu u Lučkom..“Prije tog najvećeg cilja čekaju je još važni izazovi.“, poželjela je Mila Prpić.