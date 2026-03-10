Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, a ujutro lokalno kratkotrajna magla. Jutarnja temperatura 4°C, a dnevna do 19°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Čepin
od 8:30 do 11:30 sati - Biokovska 19-29, Kalnička 52-74, Ulica papuka 24/a-28 par

Josipovac, Petrijevci
od 8:00 do 10:00 sati - Josipovac: Naselje Karašica 157, Petrijevci: Karašica 4-154, 1-151, Naselje Karašica 54

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [05.-11.03.2026.] [program]
- CineStar Osijek [05.-11.03.2026.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- Tjedan psihologije 2026. - program
- Općina Bizovac: Radionica o rezidbi i zaštiti voća



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Jazavičari dugodla...
Na prodaju dugodlaki i...
Francuski Buldog ...
Odgajivačnica Francusk...
Francuski Buldog. ...
Štenci francuskog buld...
Mini Jazavičar pre...
Odgajivacnica pasa “Ha...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:128

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa