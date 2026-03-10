Servisne informacije [10. ožujka 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
10.03.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, a ujutro lokalno kratkotrajna magla. Jutarnja temperatura 4°C, a dnevna do 19°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Čepin
od 8:30 do 11:30 sati - Biokovska 19-29, Kalnička 52-74, Ulica papuka 24/a-28 par
Josipovac, Petrijevci
od 8:00 do 10:00 sati - Josipovac: Naselje Karašica 157, Petrijevci: Karašica 4-154, 1-151, Naselje Karašica 54
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [05.-11.03.2026.] [program]
- CineStar Osijek [05.-11.03.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- Tjedan psihologije 2026. - program
- Općina Bizovac: Radionica o rezidbi i zaštiti voća
