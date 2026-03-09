Dramatičan rast cijena nafte: Vlada reagirala i ograničila cijene goriva
09.03.2026. 13:34
Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i rasta cijena nafte, Vlada je u ponedjeljak u 10 sati održala izvanrednu sjednicu te ponovno ograničila cijene goriva na benzinskim crpkama.
Vlada je izmijenila dvije uredbe – o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata te o visini trošarina na energente i električnu energiju – kako bi ublažila nagli rast cijena energenata.
Premijer Andrej Plenković objasnio je da je do snažnog poskupljenja nafte došlo nakon zatvaranja prolaza kroz Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko 20 posto svjetske trgovine naftom.
Kako bi ublažila udar na građane i gospodarstvo, Vlada će cijene goriva određivati prema dvotjednom obračunskom razdoblju, smanjiti premije energetskih subjekata te sniziti trošarinu na dizelsko gorivo.
Bez intervencije države cijene bi od utorka znatno porasle, no Vladinim mjerama rast će biti ograničen.
Ograničene cijene trebale bi iznositi:
- eurodizel: 1,55 eura po litri (umjesto mogućih 1,72 eura)
- eurosuper 95: 1,50 eura po litri (umjesto 1,55 eura)
- plavi dizel: 0,89 eura po litri (umjesto 1,06 eura)
- ukapljeni naftni plin u spremnicima: 1,70 eura po litri (umjesto 1,87 eura)
- ukapljeni naftni plin u bocama: 2,40 eura (umjesto 2,58 eura)
Premijer je poručio da će Vlada i dalje pratiti kretanja na tržištu kako bi spriječila lančani rast cijena i dodatni udar na standard građana i gospodarstvo.
Prema izračunu Agencije za ugljikovodike, bez državne intervencije prosječni spremnik od 50 litara dizela poskupio bi za oko 12 eura, a benzina za oko 4,5 eura.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)