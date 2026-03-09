Bliskom istoku

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Zbog eskalacije sukoba nai rasta cijena nafte, Vlada je u ponedjeljak u 10 sati održalate ponovnona benzinskim crpkama.Vlada je izmijenila– o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata te o visini trošarina na energente i električnu energiju – kako bi ublažila nagli rast cijena energenata.Premijerobjasnio je da je dodošlo nakonkroz Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi okosvjetske trgovine naftom.Kako bina građane i gospodarstvo, Vlada će cijene goriva određivati prema, smanjiti premije energetskih subjekata te sniziti trošarinu na dizelsko gorivo.Bez intervencije države cijene bi od utorkano Vladinim mjerama rast će biti ograničen.- eurodizel: 1,55 eura po litri (umjesto mogućih 1,72 eura)- eurosuper 95: 1,50 eura po litri (umjesto 1,55 eura)- plavi dizel: 0,89 eura po litri (umjesto 1,06 eura)- ukapljeni naftni plin u spremnicima: 1,70 eura po litri (umjesto 1,87 eura)- ukapljeni naftni plin u bocama: 2,40 eura (umjesto 2,58 eura)Premijer je poručio da će Vlada i daljena tržištu kako bicijena i dodatni udar na standard građana i gospodarstvo.Prema izračunu Agencije za ugljikovodike, bez državne intervencije prosječni spremnik od 50 litara dizela poskupio bi za oko 12 eura, a benzina za oko 4,5 eura.