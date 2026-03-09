Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Tvrtka Belupo d.d., nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka Zoltex 40 mg prašak za otopinu za injekciju, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi povlačenje serija A99A1, A2VO1, XDOF1, X2XK1, X2XJ1 navedenog lijeka.

Povlačenje se provodi do razine ljekarni. Navedeni postupak povlačenja provodi se iz preventivnih razloga zbog neispravnosti u kakvoći koja se odnosi na prisutnost čestica u otopini, a koje vjerojatno potječu iz materijala zatvarača pakiranja lijeka, izvijestili su iz HALMED-a.

Ovim povlačenjem zahvaćene su sve dostupne serije lijeka Zoltex. Na tržištu u Republici Hrvatskoj u prometu su dostupni drugi lijekovi istog farmaceutskog oblika i istog sadržaja djelatne tvari.


