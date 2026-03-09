Počinje novi ciklus vojnog osposobljavanja: 800 ročnika, među njima i 82 žene
09.03.2026. 11:59
U vojarne u Kninu, Slunju i Požegi u ponedjeljak dolazi prvih 800 ročnika i ročnica na temeljno vojno osposobljavanje (TVO) koje će trajati dva mjeseca. Tijekom obuke primat će naknadu od oko 1100 eura neto mjesečno, a to vrijeme računat će im se u radni staž.
Podsjetimo, obvezni vojni rok u Hrvatskoj ukinut je 2007., a sustav temeljnog vojnog osposobljavanja vraća se nakon gotovo 20 godina. Plan je da se u Oružane snage RH godišnje pozove do 4000 ročnika, raspoređenih u pet naraštaja.
Među prvih 800 polaznika 446 je dragovoljaca, uključujući 82 žene, dok je 354 ročnika pozvano po obvezi. Samo deset ih je podnijelo priziv savjesti. Obuka će se provoditi na tri lokacije: u Kninu i Slunju po 200 ročnika, a u Požegi 400.
Tijekom dvomjesečne obuke ročnici će učiti rukovanje osobnim naoružanjem, korištenje suvremene opreme i dronova, pružanje prve pomoći te osnove samoobrane, kao i ključne operacije iz Domovinskog rata. Obuku će voditi instruktori Hrvatske vojske.
Ročnicima su osigurani troškovi prijevoza i dopusta, a završetkom osposobljavanja mogu se prijaviti za profesionalnu vojnu službu ili biti raspoređeni u pričuvni sastav Hrvatske vojske.
Procjenjuje se da će godišnji trošak provedbe temeljnog vojnog osposobljavanja za Ministarstvo obrane iznositi oko 23,7 milijuna eura.
Foto: Dalibor Bauernfrajnd/Arhiv
