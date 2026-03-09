Kninu, Slunju i Požegi

Foto: Dalibor Bauernfrajnd/Arhiv

U vojarne uu ponedjeljak dolazi prvihna(TVO) koje će trajati dva mjeseca. Tijekom obuke primat će naknadu od okoneto mjesečno, a to vrijeme računat će im se uPodsjetimo, obvezni vojni rok u Hrvatskojje 2007., a sustav temeljnog vojnog osposobljavanja vraća se nakon gotovo. Plan je da se ugodišnje pozove do, raspoređenih u pet naraštaja.Među prvih 800 polaznika, uključujući 82 žene, dok je 354 ročnika pozvano po obvezi. Samo deset ih je podnijelo. Obuka će se provoditi na: u Kninu i Slunju po 200 ročnika, a u Požegi 400.Tijekom dvomjesečne obuke ročnici će učiti rukovanje osobnim naoružanjem, korištenje suvremene opreme i dronova, pružanje prve pomoći te osnove samoobrane, kao i ključne operacije iz Domovinskog rata. Obuku će voditi instruktori Hrvatske vojske.Ročnicima su osigurani, a završetkom osposobljavanja mogu se prijaviti zaili biti raspoređeni uHrvatske vojske.Procjenjuje se da će godišnji trošak provedbe temeljnog vojnog osposobljavanja za Ministarstvo obrane iznositi oko