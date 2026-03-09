Ministarstvo financija Republike Hrvatske

od 9. ožujka 2026. otvara upis novog izdanjaročnosti 91 dan, ukupnog ciljanog iznosai uz godišnji prinos od. Dospijeće zapisa je, a upis putemzapočinje već u nedjelju u ponoć.Ponuda će se provoditi u– prvi je namijenjen građanima, a drugi institucionalnim ulagačima. Građani se mogu prijaviti putem poslovnicaodnosno putem aplikacijaGrađanima jesredstava iz izdanja trezorskih zapisa koji dospijevaju 19. ožujka 2026. Odabirom opcije „“ sredstva se automatski ulažu u novo izdanjeza dodatnom uplatom, pod uvjetom da se ta opcija odabere do 16. ožujka u 11 sati.U protekle dvije godine ovo jedržavnih vrijednosnih papira dostupnih građanima, od čega 17. izdanje trezorskih zapisa. Građani trenutno drže više od 8,5 % javnog duga, a kroz više oduložili su oko. Do sada im je na kamatama isplaćeno više od