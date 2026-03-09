Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Ministarstvo financija Republike Hrvatske od 9. ožujka 2026. otvara upis novog izdanja trezorskih zapisa ročnosti 91 dan, ukupnog ciljanog iznosa 1,5 milijardi eura i uz godišnji prinos od 2,50 %. Dospijeće zapisa je 18. lipnja 2026., a upis putem digitalnih kanala započinje već u nedjelju u ponoć.

Ponuda će se provoditi u dva kruga – prvi je namijenjen građanima, a drugi institucionalnim ulagačima. Građani se mogu prijaviti putem poslovnica FINA-e ili digitalnih platformi Ministarstva financija, odnosno putem aplikacija E-Riznica i M-Riznica.

Građanima je omogućeno i reinvestiranje sredstava iz izdanja trezorskih zapisa koji dospijevaju 19. ožujka 2026. Odabirom opcije „Reinvestiranje“ sredstva se automatski ulažu u novo izdanje bez potrebe za dodatnom uplatom, pod uvjetom da se ta opcija odabere do 16. ožujka u 11 sati.

U protekle dvije godine ovo je 20. izdanje državnih vrijednosnih papira dostupnih građanima, od čega 17. izdanje trezorskih zapisa. Građani trenutno drže više od 8,5 % javnog duga, a kroz više od 417 tisuća ponuda uložili su oko 14,3 milijarde eura. Do sada im je na kamatama isplaćeno više od 370 milijuna eura.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


