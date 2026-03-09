Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
U ponedjeljak, 9. ožujka 2026., od 08:00 do 15:00 sati, djelatnici Društva VODOVOD-OSIJEK d.o.o. izvest će radove na hitnoj rekonstrukciji kanalizacijskog priključka u Dubrovačkoj ulici, ispred kućnog broja 3.

Za vrijeme izvođenja predmetnih radova, neophodno je privremeno zatvoriti za promet motornih vozila dio Dubrovačke ulice, od križanja s Ulicom J. J. Strossmayera do križanja s Ulicom Pavla Pejačevića.

"Stanovnike Dubrovačke ulice i vozače koji prometuju navedenom lokacijom molimo za oprez i razumijevanje", navode u priopćenju iz Vodovoda Osijek.



Foto: Pixabay.com/Ilustracija


