Hitna rekonstrukcija kanalizacijskog priključka u Dubrovačkoj ulici
09.03.2026. 8:52
U ponedjeljak, 9. ožujka 2026., od 08:00 do 15:00 sati, djelatnici Društva VODOVOD-OSIJEK d.o.o. izvest će radove na hitnoj rekonstrukciji kanalizacijskog priključka u Dubrovačkoj ulici, ispred kućnog broja 3.
Za vrijeme izvođenja predmetnih radova, neophodno je privremeno zatvoriti za promet motornih vozila dio Dubrovačke ulice, od križanja s Ulicom J. J. Strossmayera do križanja s Ulicom Pavla Pejačevića.
"Stanovnike Dubrovačke ulice i vozače koji prometuju navedenom lokacijom molimo za oprez i razumijevanje", navode u priopćenju iz Vodovoda Osijek.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
