Karate klubu Osijek prvo mjesto u ukupnom poretku klubova u katama s osvojenih 12 medalja!
09.03.2026. 10:05
Proteklog vikenda Ivanja Reka bila je domaćin 5. izdanja turnira Grand karate fun u organizaciji Karate Kluba 10. DAN. Natjecanje je okupilo 471 natjecatelja iz 54 kluba i 2 države te vrlo kvalitetnu konkurenciju.
Karate klub Osijek na turniru je predstavljao tim od 10 natjecatelja koji su svojim nastupima ostvarili izniman uspjeh. Osvojili su ukupno 12 medalja čime su zauzeli prvo mjesto u ukupnom poretku klubova u disciplini kate.
Zlatna odličja osvojile su Tonka Štefić u kategoriji kadetkinja, kata tim mlađih učenica u sastavu Elena Jelić, Pia Barać i Nina Miličević te kata tim mlađih kadetkinja u sastavu Tia Puljek, Tonka Štefić i Franka Mundweil.
Srebrnom medaljom okitili su se Mia Tubić u kategoriji učenica te Nina Miličević u kategoriji mlađih učenica.
Dvije brončane medalje osvojila je Tia Puljek u kategorijama mlađe kadetkinje i kadetkinje. Brončana odličja u svoju kolekciju medalja dodale su i Pia Barać i Elena Jelić u kategoriji mlađih učenica, Tonka Štefić u kategoriji mlađih kadetkinja, Franka Mundweil u kategoriji kadetkinja i kata tim učenica u sastavu Tara Troskot, Tea Gvozdanović i Mia Tubić.
Ostvareni rezultati još su jedna potvrda uspješnog rada kluba i predanosti mladih sportaša.
Foto: KK Osijek
