Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Sport
Proteklog vikenda Ivanja Reka bila je domaćin 5. izdanja turnira Grand karate fun u organizaciji Karate Kluba 10. DAN. Natjecanje je okupilo 471 natjecatelja iz 54 kluba i 2 države te vrlo kvalitetnu konkurenciju.

Karate klub Osijek na turniru je predstavljao tim od 10 natjecatelja koji su svojim nastupima ostvarili izniman uspjeh. Osvojili su ukupno 12 medalja čime su zauzeli prvo mjesto u ukupnom poretku klubova u disciplini kate.

Zlatna odličja osvojile su Tonka Štefić u kategoriji kadetkinja, kata tim mlađih učenica u sastavu Elena Jelić, Pia Barać i Nina Miličević te kata tim mlađih kadetkinja u sastavu Tia Puljek, Tonka Štefić i Franka Mundweil.

Srebrnom medaljom okitili su se Mia Tubić u kategoriji učenica te Nina Miličević u kategoriji mlađih učenica.

Dvije brončane medalje osvojila je Tia Puljek u kategorijama mlađe kadetkinje i kadetkinje. Brončana odličja u svoju kolekciju medalja dodale su i Pia Barać i Elena Jelić u kategoriji mlađih učenica, Tonka Štefić u kategoriji mlađih kadetkinja, Franka Mundweil u kategoriji kadetkinja i kata tim učenica u sastavu Tara Troskot, Tea Gvozdanović i Mia Tubić.

Ostvareni rezultati još su jedna potvrda uspješnog rada kluba i predanosti mladih sportaša.


Foto: KK Osijek


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Toy pudle maleni m...
Toy pudle maleni mečić...
Francuski Buldog ...
Odgajivačnica Francusk...
Mini bull terijer ...
Predstavljamo fanta...
Toy pudla
Toy pudla,star 3 mesec...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:157

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa