Foto: KK Osijek

Proteklog vikendabila je domaćinu organizacijiNatjecanje je okupiloiz 54 kluba i 2 države te vrlo kvalitetnu konkurenciju.na turniru je predstavljao tim od 10 natjecatelja koji su svojim nastupima ostvarili izniman uspjeh. Osvojili su ukupnočime su zauzeliu ukupnom poretku klubova u disciplini kate.Zlatna odličja osvojile suu kategoriji kadetkinja, kata tim mlađih učenica u sastavute kata tim mlađih kadetkinja u sastavuSrebrnom medaljom okitili su seu kategoriji učenica teu kategoriji mlađih učenica.Dvije brončane medalje osvojila jeu kategorijama mlađe kadetkinje i kadetkinje. Brončana odličja u svoju kolekciju medalja dodale su iu kategoriji mlađih učenica,u kategoriji mlađih kadetkinja,u kategoriji kadetkinja i kata tim učenica u sastavuOstvareni rezultati još su jedna potvrda uspješnog rada kluba i predanosti mladih sportaša.