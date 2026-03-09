Eleonora Perić ostvarila plesni san: studij na međunarodnoj akademiji u Barceloni
09.03.2026. 8:45
S velikim ponosom iz Dječjeg kreativnog centra DOKKICA objavljena je vijest da je Eleonora Perić, mlada talentirana plesačica i volonterka udruge, primljena na međunarodnu plesnu akademiju Institute of the Arts Barcelona na studijski program BA (Hons) Commercial Dance.
Eleonora je od 15. godine bila dio DOKKICINE zajednice te je sudjelovala u brojnim aktivnostima i programima za djecu i mlade. Svoj plesni talent pokazivala je i na Festivalu učeničkih igrokaza „POZOR! Plivamo na sceni“, gdje je kroz solo i skupne nastupe, kao članica Plesnog studija Wings, oduševljavala publiku energijom i ljubavlju prema sceni.
Iza ove mlade plesačice godine su predanog rada, brojni treninzi, seminari i nastupi u Hrvatskoj i inozemstvu.
Prijem na međunarodnu plesnu akademiju u Barceloni predstavlja veliki profesionalni korak i priliku za daljnji razvoj na međunarodnoj plesnoj sceni.
Kako bi ostvarila svoj plesni san i započela studij u Barceloni, pokrenuta je kampanja prikupljanja sredstava za troškove studija i života u inozemstvu.
Iz DOKKICE pozivaju zajednicu da podrži mladu Osječanku i pomogne da talent iz Osijeka dobije priliku razvijati se na svjetskoj plesnoj sceni.
„Eleonora je primjer kako se trud, talent i upornost mogu pretvoriti u veliku priliku. Ponosni smo što je dio naše zajednice i vjerujemo da će njezin uspjeh inspirirati i druge mlade ljude da slijede svoje snove“, poručuju iz DOKKICE.
Više informacija o Eleonori, njezinu dosadašnjem plesnom putu te mogućnostima podrške za studij u Barceloni dostupno je na sljedećoj poveznici.
