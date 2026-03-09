Ja za čuda letim

Jakov Jozinović

spektakularan koncert

večeri za pamćenje

oduševljenom publikom i u prepunoj dvorani

snažnu energiju, iskrenu emociju i niz pjesama

zajedničko pjevanje

Ja volim

Ja za čuda letim

rasprodanim dvoranama

Miroslava Škore

Juliška

orkestar Hrvoja Harkanovca

znimno voli

još posebniji

izniman interes

izvan granica

Posebnu emociju

nije skrivao

posebnom toplinom i energijom

snažan osjećaj

dobru glazbu

Tekst: Karla Rinčić

Foto: Privatna arhiva

U sklopu svoje velike turneje „“,održao jeu Osijeku i još jednom potvrdio ono što publika diljem Hrvatske već dobro zna - njegovi koncerti redovito se pretvaraju u. Pred, Jozinović je doniokoje su publiku držale na nogama od prvog do posljednjeg trenutka.Večer je obilježilogotovo svake pjesme, a posebno emotivan trenutak dogodio se tijekom izvedbe hita „“, koji je publika otpjevala uglas, stvarajući atmosferu koja se rijetko doživljava i koja još jednom potvrđuje koliko su njegove pjesme pronašle put do srca slušatelja.Turneja „“ nastavlja nizati uspjehe, a koncert u Osijeku još je jedna potvrda da Jakov Jozinović gdje god dođe nastupa predi publikom koja ga dočekuje s nevjerojatnom energijom i oduševljenjem. Svaki njegov koncert pretvara se u snažan susret glazbe i emocije, a publika to prepoznaje i nagrađuje gromoglasnim pljeskom.Posebno oduševljenje večeri izazvao je dolazak posebnog gosta koncerta -, čiji je izlazak na pozornicu publika pozdravila velikim ovacijama. Njihov zajednički nastup bio je jedan od vrhunaca večeri, a dodatnu emociju donijela je izvedba Škorinog bezvremenskog hita „“, koju su zajedno otpjevali uz fenomenalanZanimljivo je da Jakov ovu pjesmu redovito izvodi na svojim koncertima diljem turneje, jer je publika ii uvijek je pjeva zajedno s njim. Upravo zato je trenutak u Osijeku bio- prvi put ju je izveo zajedno s pjevačem čija je ta pjesma u originalu, što je dalo dodatnu težinu i emociju ovom već nezaboravnom trenutku večeri.Ova turneja ne bilježi uspjeh samo u Hrvatskoj. Jakov Jozinović posljednjih mjeseci bilježipublike iLijepe naše, a za koncerte diljem regije također se konstantno traži karta više. Publika u gradovima širom regije prepoznala je njegovu iskrenu emociju, snažnu interpretaciju i pjesme koje se brzo uvlače pod kožu, zbog čega njegova popularnost kontinuirano raste.donio je upravo koncert u Slavoniji. Jakov, koji dolazi iz Vinkovaca,koliko ga je oduševila podrška njegove Slavonije. Publika u Osijeku dočekala ga je s, a tijekom večeri nekoliko je puta istaknuo koliko mu znači nastupati pred „svojima“. Tajzajedništva i ponosa dodatno je obogatio atmosferu i učinio ovu večer još posebnijom.Osijek je još jednom pokazao koliko voli, a Jakov Jozinović potvrdio je status izvođača čiji koncerti ostavljaju snažan trag gdje god nastupi.Turneja se nastavlja, a nakon ovakve večeri jedno je sigurno, publika već s nestrpljenjem čeka sljedeći susret.