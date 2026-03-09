Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 2°C, a dnevna do 17°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:30 do 11:00 sati - Miljacka 2, 6, 1-3, Sanska 2-14, 1-21, Trebižatska ulica 2-6, 1-7, Ulica 3. Gardijske brigade „Kune“ 2-18
od 8:30 do 12:00 sati - Lokrumska 4-38 par, 1-37 nep, Paška 53-65 nep, 65/a, 67, 67/a, 69-83 nep, Rapska 28-32 par, 32/a, 34-46 par, 33-45 nep, 49-53 nep
od 9:00 do 12:00 sati - Gorička 4-10 par, 14, 14/b, 3, Vukovarska cesta 228, 139/a
od 10:00 do 12:00 sati - Sjenjak 17, 37-41 nep

Čepin
od 11:30 do 14:00 sati - Kralja Zvonimira 112-174

Višnjevac
od 9:00 do 10:00 sati - Ivana Filipovića 2-70, 17-67, Oranica rit, Ulica Ivana Mažuranića 16-68, 23-75

Petrijevci
od 10:30 do 12:30 sati - Lipovac 60/a-66/a, Republike 210/b

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [05.-11.03.2026.] [program]
- CineStar Osijek [05.-11.03.2026.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- Caffe bar Trica: Predavanje "Poslije razvoda ili prekida – razgovori koje svi vodimo, ali rijetko naglas"



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Štenci NEMAČKOG ov...
Na prodaju štenci nema...
Pomeranski Špic...
Na prodaju pomeranski ...
Velški Korgi Pembr...
Odgajivačnica Royal Ra...
Patuljaste Pudle n...
Pudla, rasa poznata po...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:186

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa