Servisne informacije [9. ožujka 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
09.03.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 2°C, a dnevna do 17°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:00 sati - Miljacka 2, 6, 1-3, Sanska 2-14, 1-21, Trebižatska ulica 2-6, 1-7, Ulica 3. Gardijske brigade „Kune“ 2-18
od 8:30 do 12:00 sati - Lokrumska 4-38 par, 1-37 nep, Paška 53-65 nep, 65/a, 67, 67/a, 69-83 nep, Rapska 28-32 par, 32/a, 34-46 par, 33-45 nep, 49-53 nep
od 9:00 do 12:00 sati - Gorička 4-10 par, 14, 14/b, 3, Vukovarska cesta 228, 139/a
od 10:00 do 12:00 sati - Sjenjak 17, 37-41 nep
Čepin
od 11:30 do 14:00 sati - Kralja Zvonimira 112-174
Višnjevac
od 9:00 do 10:00 sati - Ivana Filipovića 2-70, 17-67, Oranica rit, Ulica Ivana Mažuranića 16-68, 23-75
Petrijevci
od 10:30 do 12:30 sati - Lipovac 60/a-66/a, Republike 210/b
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [05.-11.03.2026.] [program]
- CineStar Osijek [05.-11.03.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- Caffe bar Trica: Predavanje "Poslije razvoda ili prekida – razgovori koje svi vodimo, ali rijetko naglas"
