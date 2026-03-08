Sretan Dan žena!
08.03.2026. 9:00
Svim ženama i onima koji se tako osjećaju sretan Međunarodni dan žena želi ekipa portala Osijek031!
Međunarodni dan žena (skraćeno Dan žena) obilježava se 8. ožujka svake godine. Tog dana se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnika ženskog spola.
Prvi Dan žena je obilježen 28. veljače 1909. u SAD-u deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. Između ostalih važnih povijesnih događaja, njime se obilježava i požar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine kada je poginulo preko 140 žena.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
