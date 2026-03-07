Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Novi udar na džepove vozača. Od utorka poskupljenje goriva!

Naime, kako neslužbeno doznaje RTL, a prema izračunu Agencije za ugljikovodike cijena litre dizela u utorak poskupljuje 24 centa.

Benzin, s druge strane poskupljuje 9 centi, a plavi dizel poskupljuje 26 euro centi.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031




