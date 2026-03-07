Osijek pogotkom Omerovića slavio u Puli
07.03.2026. 10:02
Odjekivala je klupska himna „Grad na Dravi danas slavi“ iz gostujuće svlačionice pulskog stadiona. Bijelo-plavi su proslavili vrijednu pobjedu od 1:0 i posve zadovoljni iz Istre krenuli put Slavonije. Ovo je druga pobjeda u gostima u aktualnoj natjecateljskoj godini, prva na strani u 2026. i razumljiva je bila pjesma Bijelo-plavih. Drugu utakmicu uzastopce nije primljen pogodak, a onaj jedan Omerovićev bio je ovom prigodom dovoljan za puni rezultatski plijen.
Hvala na čestitkama i hvala Bogu da smo malo odahnuli. Dugo već u Puli nismo osvojili bodove, tako da bih se želio zahvaliti navijačima što su nas došli podržati i čestitati suigračima na izborenim bodovima. Dobro smo odigrali, posebno to drugo poluvrijeme i zaslužili pobjedu. Znali smo da će oni pritisnuti od početka, imaju negativnu rezultatsku seriju i u lošoj su situaciji pa su i oni imali određeni pritisak. Vjerovali smo da ćemo ih u tranziciji uspjeti matirati, tako je i bilo, rekao je Nail Omerović.
Lijep pogodak za sva tri boda
Gol je postignut nakon petnaestak minuta igre u drugom poluvremenu kada je naša momčad pritisnula protivnika duboko na njegovoj polovici, a takav je presing natjerao domaćina na lošiju reakciju. Egzekutor je bio prvi klupski strijelac ove sezone koji je baš lijepo pogodio daljnji kut ispruženog, ali nemoćnog Kolića.
Vidio sam da Jakupović dobro pritišće njihovog stopera, potom oni nisu uspjeli loptu izbaciti daleko od svojih vratiju i vjerovao sam da mogu doći u ozbiljnu šansu. Odlučno sam krenuo s loptom, da to što prije riješim i sretan sam što je završila u mreži. Mislim da u drugom poluvremenu ništa posebno nismo dopustili Istri, sve je ostalo na nekim njihovim ne baš opasnim pokušajima. Dobro smo se organizirali i sačuvali vodstvo. Puljani su uvijek opasni na svom terenu, uspjeli smo ih primiriti i dobiti, to je najvažnije. Idemo dalje, nastaviti s pobjedama.
Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv
Hvala na čestitkama i hvala Bogu da smo malo odahnuli. Dugo već u Puli nismo osvojili bodove, tako da bih se želio zahvaliti navijačima što su nas došli podržati i čestitati suigračima na izborenim bodovima. Dobro smo odigrali, posebno to drugo poluvrijeme i zaslužili pobjedu. Znali smo da će oni pritisnuti od početka, imaju negativnu rezultatsku seriju i u lošoj su situaciji pa su i oni imali određeni pritisak. Vjerovali smo da ćemo ih u tranziciji uspjeti matirati, tako je i bilo, rekao je Nail Omerović.
Lijep pogodak za sva tri boda
Gol je postignut nakon petnaestak minuta igre u drugom poluvremenu kada je naša momčad pritisnula protivnika duboko na njegovoj polovici, a takav je presing natjerao domaćina na lošiju reakciju. Egzekutor je bio prvi klupski strijelac ove sezone koji je baš lijepo pogodio daljnji kut ispruženog, ali nemoćnog Kolića.
Vidio sam da Jakupović dobro pritišće njihovog stopera, potom oni nisu uspjeli loptu izbaciti daleko od svojih vratiju i vjerovao sam da mogu doći u ozbiljnu šansu. Odlučno sam krenuo s loptom, da to što prije riješim i sretan sam što je završila u mreži. Mislim da u drugom poluvremenu ništa posebno nismo dopustili Istri, sve je ostalo na nekim njihovim ne baš opasnim pokušajima. Dobro smo se organizirali i sačuvali vodstvo. Puljani su uvijek opasni na svom terenu, uspjeli smo ih primiriti i dobiti, to je najvažnije. Idemo dalje, nastaviti s pobjedama.
Tekst: NK Osijek
Foto: Igor Miličić/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)