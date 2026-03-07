Grad na Dravi danas slavi

vrijednu pobjedu

druga pobjeda

nije primljen pogodak

Hvala na čestitkama i hvala Bogu da smo malo odahnuli. Dugo već u Puli nismo osvojili bodove, tako da bih se želio zahvaliti navijačima što su nas došli podržati i čestitati suigračima na izborenim bodovima. Dobro smo odigrali, posebno to drugo poluvrijeme i zaslužili pobjedu. Znali smo da će oni pritisnuti od početka, imaju negativnu rezultatsku seriju i u lošoj su situaciji pa su i oni imali određeni pritisak. Vjerovali smo da ćemo ih u tranziciji uspjeti matirati, tako je i bilo

Nail Omerović

Lijep pogodak za sva tri boda

pritisnula protivnika

Egzekutor

Vidio sam da Jakupović dobro pritišće njihovog stopera, potom oni nisu uspjeli loptu izbaciti daleko od svojih vratiju i vjerovao sam da mogu doći u ozbiljnu šansu. Odlučno sam krenuo s loptom, da to što prije riješim i sretan sam što je završila u mreži. Mislim da u drugom poluvremenu ništa posebno nismo dopustili Istri, sve je ostalo na nekim njihovim ne baš opasnim pokušajima. Dobro smo se organizirali i sačuvali vodstvo. Puljani su uvijek opasni na svom terenu, uspjeli smo ih primiriti i dobiti, to je najvažnije. Idemo dalje, nastaviti s pobjedama.

Odjekivala je klupska himna „“ iz gostujuće svlačionice pulskog stadiona. Bijelo-plavi su proslaviliod 1:0 i posve zadovoljni iz Istre krenuli put Slavonije. Ovo jeu gostima u aktualnoj natjecateljskoj godini, prva na strani u 2026. i razumljiva je bila pjesma Bijelo-plavih. Drugu utakmicu uzastopce, a onaj jedan Omerovićev bio je ovom prigodom dovoljan za puni rezultatski plijen., rekao jeGol je postignut nakon petnaestak minuta igre u drugom poluvremenu kada je naša momčadduboko na njegovoj polovici, a takav je presing natjerao domaćina na lošiju reakciju.je bio prvi klupski strijelac ove sezone koji je baš lijepo pogodio daljnji kut ispruženog, ali nemoćnog Kolića.